Ελληνικό Airplay Chart: Στο Top 20 το «Ματώνουν Οι Σκέψεις» του Κωνσταντίνου Αργυρού (01/2023)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα το τραγούδι «Ποιος Τυχερός» του Γιώργου Σαμπάνη.

Ταυτόχρονα, το «Ποιος Τυχερός» κυριαρχεί για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ποιος Τυχερός» είναι το τρίτο συνεχόμενο και το έκτο από τα τελευταία επτά τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Γεννημένη» (9 εβδομάδες στο No. 1), «Άσε Με Να Σε Προσέχω» (8 εβδομάδες στο No. 1), «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Ματώνουν Οι Σκέψεις» – Κωνσταντίνος Αργυρός & Ματθαίος Τσαχουρίδης (No. 19)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το τραγούδι «Ματώνουν Οι Σκέψεις» του Κωνσταντίνου Αργυρού με τη συμμετοχή του Ματθαίου Τσαχουρίδη.

Το «Ματώνουν Οι Σκέψεις» είναι ένα από τα τραγούδια του γεμάτου επιτυχίες άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού που ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού.

Πρόκειται για ένα από τα τρία τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού που έχουν από μία θέση αυτή την εβδομάδα στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στο No. 4 βρίσκεται το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω», το οποίο έχει ανέβει έως το No. 2 και στο No. 11 συναντάμε το «Ηλιοβασίλεμα» με τη συμμετοχή του Light, το οποίο έχει κυριαρχήσει για 12 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1.

