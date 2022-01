Instagram: Αυτοί είναι οι Έλληνες διάσημοι με τους περισσότερους ψεύτικους followers – Οι τραγουδιστές της λίστας

Τα αποτελέσματα έρευνας προκαλούν εντύπωση.

Η Fasthosts.co.uk ανέλυσε τους λογαριασμούς των διάσημων στο Instagram και ανακάλυψε πόσοι αληθινοί και fake λογαριασμοί τους ακολουθούν και τα αποτελέσματα θα σας σοκάρουν.

Η Ιωάννα Τούνη, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Ελένη Φουρέιρα έχουν τους περισσότερους fake followers στο Instagram με σχεδόν 25-37% ύποπτων λογαριασμών στο προφίλ τους.

Η Kylie Jenner έγινε η πρώτη γυναίκα που έφτασε τους 300 εκατομμύρια followers στο Instagram, με το ένα τρίτο των followers της να είναι ψεύτικοι.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η Kylie και η Kendall Jenner και η Blake Lively έχουν τους μεγαλύτερους fake followers.

Τέσσερις από τους 25 διάσημους της λίστας με τους περισσότερους ύποπτους λογαριασμούς followers στο Instagram είναι από τη μουσική βιομηχανία.

Στο No. 3 της ελληνικής λίστας βρίσκεται η Ελένη Φουρέιρα με ποσοστό 33,8% ύποπτων followers, στο No. 4 ο Κωνσταντίνος Αργυρός (23,5%), στο No. 20 η Έλενα Παπαρίζου (10,6%) και στο No. 24 ο Σάκης Ρουβάς (8,2%).

Ρίχνοντας μία γρήγορη ματιά στους ακόλουθους των διασημότερων influencers του πλανήτη στο Instagram, διαπιστώνει κανείς ότι οι αριθμοί είναι σχεδόν τρομακτικοί.

Φυσικά αυτό δεν είναι σοκαριστικό, διότι είναι γνωστό ότι τα ψεύτικα προφίλ και τα bots είναι άπειρα με αποτέλεσμα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα νούμερα που βλέπουμε.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα βρίσκονται Έλληνες αθλητές παγκοσμίως φήμης όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο (No. 5) και ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No. 9, αλλά παρόλο το ποσοστό των ψεύτικων ακολούθων, οι λογαριασμοί τους στο Instagram έχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής ακολούθων. Αυτό σημαίνει πως οι ακόλουθοί τους αλληλεπιδρούν με τα προφίλ κάνοντας likes, σχόλια, shares κ.ά.

Η ύπαρξη ψεύτικων ή «bot» ακολούθων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διάσημοι πλήρωσαν για να αποκτήσουν περισσότερους followers.

Οι ψεύτικοι followers δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της φήμης των διάσημων, αλλά πολλοί άνθρωποι μπορεί να συνδέουν τον αριθμό των ακολούθων τους με την αξία ή τη δημοτικότητά τους γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην συγχέει κανείς τα παραπάνω.

Οι Έλληνες διάσημοι με τους περισσότερους ψεύτικους followers στο Instagram

Κατ. Celebrity Αριθμός Instagram Followers % βαθμού ψηφιακής συμμετοχής ακολούθων % ύποπτων λογαριασμών Αριθμός fake followers % fake followers 1 Ιωάννα Τούνη 908.200 11.51% 36.30% 409.690 45 2 Αλέξανδρος Κοψιάλης 1.200.000 18.54%% 33.80% 480.000 13 3 Ελένη Φουρέιρα 1.200.000 4.12% 24.60% 361.200 14 4 Κωνσταντίνος Αργυρός 815.900 5.77% 23.50% 243.138 40 5 Γιάννης Αντετοκούνμπο 11.800.000 4.05% 23.00% 4.330.600 21 6 Χριστίνα Μπόμπα 713.300 4.26% 21.80% 225.402 18 7 Μαρία Μενούνος 975.100 0.79% 20.40% 292.530 25 8 Σάκης Τανιμανίδης 955.100 3.32% 19.40% 278.889 30 9 Στέφανος Τσιτσιπάς 1.500.000 4.63% 18.90% 400.500 27 10 Βίκυ Καγιά 648.000 2.71% 18% 145.152 21 11 Μαίρη Συνατσάκη 793.500 6.83% 16.60% 180.124 37 12 Αθηνά Οικονομάκου 1.100.000 3.64% 15.90% 202.400 29 13 Σίσσυ Χρηστίδου 877.200 3.32% 15.60% 180.703 15 14 Ιωάννα Μαλέσκου 269.800 4.32% 14.00% 104.142 21 15 Ανδρέας Γεωργίου 1.200.000 1.35% 13.60% 295.200 23 16 Βάσω Λασκαράκη 763.000 4.47% 12.60% 159.466 27 17 Κατερίνα Καινούργιου 839.700 3.21% 12.20% 225.039 17 18 Νίκος Μουτσινάς 736.000 3.23% 12% 143.520 20 19 Σπύρος Πανόπουλος 2.600.000 2.26% 10.60% 551.200 30 20 Έλενα Παπαρίζου 735.800 3.09% 10.60% 121.407 23 21 Δούκισσα Νομικού 808.400 2.19% 10.10% 188.357 32 22 Φαίη Σκορδά 1.100.000 3.02% 10% 235.400 39 23 Άκης Πετρετζίκης 1.800.000 1.05% 8.40% 237.600 30 24 Σάκης Ρουβάς 928.700 2.62% 8.20% 141.162 21 25 Ελένη Μενεγάκη 1.300.000 3.07% 6.30% 180.700 22

Τα δεδομένα για τους Έλληνες influencers συλλέχθηκαν έως τις 17/01/2022.

Η αναλυτική μελέτη για τους Έλληνες influencers βρίσκεται παρακάτω αλλά και η λίστα με τους παγκοσμίους φήμης influencers βρίσκεται εδώ.