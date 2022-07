Η Ellie Goulding συνάντησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουκρανία

Η Ellie Goulding ταξίδεψε στην εμπόλεμη Ουκρανία το Σαββατοκύριακο για να μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής των Πρώτων Κυριών, ως προσκεκλημένη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της συζύγου του, Ολένα.

Η Αγγλίδα τραγουδίστρια εξήγησε σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτησή της στο Instagram πώς βρέθηκε στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, για την εκδήλωση.

Η Ellie Goulding δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία μιλάει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και άλλα στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Ουκρανία.

Στη μακροσκελή λεζάντα, ανέφερε πως εκτός από την ομιλία της τραγούδησε και το «όμορφο και δυνατό» ουκρανικό τραγούδι «Chervona Kalyna», ένα «τραγούδι αντίστασης».

«Αυτό το Σαββατοκύριακο ταξίδεψα ως προσκεκλημένη του Προέδρου Ζελένσκι και της Πρώτης Κυρίας, Ολένα Ζελένσκι, στο Κίεβο για να μιλήσω στη Σύνοδο Κορυφής των Πρώτων Κυριών (και να τραγουδήσω λίγο, κατά κάποιο τρόπο, ενώ ήμουν εκεί έμαθα ένα όμορφο και δυνατό τραγούδι στα ουκρανικά, το “Chervona Kalyna”, ένα τραγούδι αντίστασης). Ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές», έγραψε.

«Ήμουν αποφασισμένη να βρεθώ εκεί αυτοπροσώπως για να αποτίσω φόρο τιμής στη γενναιότητα και στην ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού. Εμπνεύστηκα από πολλούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα από έναν νεαρό ακτιβιστή του “Fridays For the Future” για το κλίμα, τον Ilyess El Kortbi, τον οποίο γνώρισα στις συνομιλίες για τη φύση και το κλίμα στη Στοκχόλμη πριν από μερικές εβδομάδες», συνέχισε.

«Συγκλονισμένος από την εισβολή στη χώρα του, εμφανίστηκε ωστόσο στις συνομιλίες του ΟΗΕ αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του», σημείωσε.

💛💙 @elliegoulding and @Pianoboy_band performed the symbolic song “Oi u luzi chervona kalyna” at the Second Summit of First Ladies and Gentlemen held in #Kyiv at the initiative of First Lady of Ukraine @ZelenskaUA.#StandWithUkraine️#flgsummit2022 pic.twitter.com/K71Xclzmez

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 24, 2022