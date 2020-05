Η Ellie Goulding δηλώνει ότι μένει νηστική για 40 ώρες για να μειώσει τη φλεγμονή

Τις αντιδράσεις των κοινωνικών δικτύων προκάλεσε η δήλωση της Ellie Goulding ότι επιλέγει να απέχει από κάθε είδους στερεάς τροφής επί 40 συνεχόμενες ώρες για να μειώσει τις φλεγμονές στον οργανισμό της.

Η τραγουδίστρια δήλωσε στη Mirror ότι όταν εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το μόνο που πίνει επί δύο ημέρες είναι νερό με ηλεκτρολύτες, τσάι και καφέ. Ωστόσο επιμένει ότι ακολουθεί με τη διαδικασία με ασφάλεια για την υγεία της.

«Το κάνω με πολλή ασφάλεια έχοντας τρώγοντας σκόπιμα θρεπτικό φαγητό την προηγούμενη και την επόμενη ημέρα», σχολίασε.

«Την ημέρα της νηστείας πίνω ηλεκτρολύτες υψηλής ποιότητας και πολύ νερό (συν τσάι και καφέ). Η νηστεία είναι ασφαλής και ευεργετική, εκτός εάν είστε διαβητικοί ή έχετε σοβαρά προβλήματα υγείας, πρόσθεσε.

Η Ellie Goulding ανέφερε ότι αυξάνει σταδιακά το διάστημα που μένει νηστική, ξεκινώντας από τις 12 ώρες, ώστε να προετοιμάσει τον οργανισμό της για τη νηστεία των 40 ωρών.

«Η νηστεία από καιρό σε καιρό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε ένα διάλειμμα στο πεπτικό σας σύστημα. Βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και βοηθά στην καταπολέμηση της φλογμενής, η μητέρα όλων των προβλημάτων υγείας», σημείωσε η τραγουδίστρια.

? I eat a seriously huge amount and exercise regularly. I’m super healthy, I drink sometimes, eat whatever I want, and then I fast for one day a week. It is not starving myself. As far as people in the spotlight go I consider myself a good role model x

— Ellie Goulding (@elliegoulding) May 17, 2020