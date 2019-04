Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν στο Twitter τις τελευταίες ώρες, αύριο Παρασκευή 5 Απριλίου θα κυκλοφορήσει το remix του «Close To Me», τραγούδι της Ellie Goulding σε συνεργασία με τους Diplo και Swae Lee που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε αυτή τη νέα έκδοση του τραγουδιού θα δούμε τη συμμετοχή μιας πολύ γνωστής k-pop girl band. Των Red Velvet!

