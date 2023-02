Η Ellie Goulding κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Like A Saviour»

Ένα ακόμη τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding κυκλοφορεί το νέο single «Like A Saviour» που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ της «Higher Than Heaven».

Το «Like A Saviour» είναι άλλο ένα δυναμικό pop smash από την Ellie Goulding, με ένα παλλόμενο μπάσο σε αντιπαράθεση με τα συνθεσάιζερ που χρωματίζονται με πινελιές από τα ’80s.

Στο music video για το τραγούδι, σε σκηνοθεσία του Joe Connor και χορογραφία του Daniel Alwell, η Ellie Goulding και μία ομάδα χορευτών που την πλαισιώνουν βρίσκονται αποκλεισμένοι σε μία έρημο – σε ένα τοπίο που πρέπει να πολεμήσουν καθώς το τραγούδι φτάνει στο επικό κρεσέντο του φινάλε.

Η Ellie Goulding ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «Like A Saviour» αλλά και τη νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου άλμπουμ της «Higher Than Heaven», το οποίο πρόκειται να αποκαλυφθεί τελικά στις 24 Μαρτίου.

«Εμφανίστηκαν κάποιες συναρπαστικές ευκαιρίες στα παρασκήνια, για τις οποίες ανυπομονώ να τις μοιραστώ μαζί σας εν ευθέτω χρόνω. Εν τω μεταξύ ως ευχαριστώ για την υπομονή σας», εξήγησε.

Η Ellie Goulding έχει επιστρατεύσει για τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της μερικούς από τους καλύτερους παραγωγούς της pop μουσικής, όπως οι Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) και Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

Με το τελικό αποτέλεσμα η Ellie Goulding θα βάλει τη δική της πινελιά στη σύγχρονη pop μουσική.

Το «Higher Than Heaven» είναι γεμάτο με ακαταμάχητες επιτυχίες στις οποίες βρίσκεται στο επίκεντρο η χαρακτηριστική φωνή της Ellie, ενώ στην παραγωγή συναντάμε την pop μουσική στα καλύτερά της, με καταιγιστικές μπασογραμμές, εκρηκτικά synths και ευφορικές μελωδίες.

«Υπήρχε σίγουρα ένα αισθητό σκοτάδι (τα τελευταία δύο χρόνια) στο στούντιο, με τον καθένα να το έχει περάσει διαφορετικά. Νομίζω ότι για αυτό το λόγο, κανείς δεν ήθελε να καθίσει και να αγωνιά για κάποια σχέση ή κάποιο δράμα», είπε η Ellie Goulding για την ατμόσφαιρα του νέου άλμπουμ της.

«Έτσι, λοιπόν, προέκυψε αυτό το άλμπουμ. Αναφέρεται στον παθιασμένο έρωτα. Αλλά είναι μία υπερβολική μορφή αγάπης, σχεδόν σαν ένα συναίσθημα που προκαλείται από ναρκωτικά. Μοιάζει σχεδόν τεχνητό και υπάρχει το ενδεχόμενο να καταρρεύσεις», συνέχισε.

Το νέο άλμπουμ «Higher Than Heaven» της Ellie Goulding θα περιέχει 11 τραγούδια στην standard έκδοσή του, μεταξύ των οποίων το «Like A Saviour», το «Let It Die» και το «Easy Lover» με τη συμμετοχή του Big Sean και άλλα 5 πέντε τραγούδια στην deluxe έκδοση, όπως η συνεργασία με τον Alok και τον Sigala στο «All By Myself».