Το single «Hate Me» χάρισε ένα μοναδικό ρεκόρ στην Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding πρόσθεσε ακόμα ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της.

Η 32χρονη τραγουδίστρια αποτελεί πλέον τη Βρετανίδα με τις περισσότερες εισόδους στο αμερικανικό chart του «Billboard Hot 100» για αυτόν τον αιώνα, ξεπερνώντας γυναίκες συναδέλφους της όπως οι Adele, Natasha Bedingfield, Dua Lipa και Jessie J.

Το ορόσημο σημειώθηκε με την τελευταία κυκλοφορία της Ellie Goulding, το single «Hate Me» με τη συμμετοχή του Juice WRLD, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουνίου από την Polydor Records / Universal Music.

Το «Hate Me» σηματοδοτεί το 14ο τραγούδι της που εμφανίζεται στο «Hot 100».

Στα υπόλοιπα τραγούδια της που έκαναν είσοδο στη συγκεκριμένη κατάταξη συμπεριλαμβάνονται τα «Burn», «Lights», «On My Mind», «Love Me Like You Do» (Νο. 1 σε 70 χώρες) και το πρόσφατο smash «Close To Me» σε συνεργασία με τον Diplo και τον Swae Lee.

Άλλος ένας θρίαμβος για την Ellie Goulding μετά την παραλαβή του «Diamond Award» από το YouTube για τους 10 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της στην πλατφόρμα.

Με το συγκεκριμένο βραβείο έχουν τιμηθεί λιγοστοί Βρετανοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Coldplay, Adele, Little Mix, Ed Sheeran, One Direction, Calvin Harris και Dua Lipa.

Η Ellie Goulding έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Το music video «Love Me Like You Do» συγκαταλέγεται στα 40 δημοφιλέστερα βίντεο του YouTube, έχοντας προβληθεί πάνω από 2 δισεκατομμύρια φορές.