Η συνεργασία της Ellie Goulding με τον Juice WRLD απέκτησε εικόνα.

Η Ellie Goulding και ο Juice WRLD παρουσιάζουν το video clip του νέου single «Hate Me».

Σε σκηνοθεσία του Saam Farahmand, το dark αλλά και δυναμικό video clip καθρεφτίζει τους στίχους του τραγουδιού παίζοντας κομψά με την αρνητική πλευρά που αποκτούν τα κοινωνικά δίκτυα στο τέλος μιας σχέσης.

Στα πλάνα ο Juice WRLD περιβάλλεται από καπνό και η Ellie εμφανίζεται με εντυπωσιακά σύνολα.

Το «Hate Me» κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες από την Polydor Records / Universal Music και έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 26 εκατομμύρια streams.

Η Ellie Goulding ξεπέρασε πριν λίγο καιρό τους 10 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, ενώ μετρά συνολικά πάνω 5 δισεκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα.

Στις αρχές Ιουνίου εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Summertime Ball» του Capital FM στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου, όπου τραγούδησε τα καινούργια singles «Sixteen» και «Close To Me» αλλά και αγαπημένα κομμάτια του κοινού όπως τα «I Need Your Love» και «On My Mind»

Αν και βρισκόμαστε ακόμα στο μέσο της χρονιάς, το 2019 είναι ήδη συναρπαστικό για τον Juice WRLD.

Ο ράπερ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ με το νέο άλμπουμ του «Death Race For Love», συνόδευσε τη Nicki Minaj στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «Coachella» και κέρδισε το βραβείου του «Κορυφαίου Νέου Καλλιτέχνη» στα Billboard Music Awards.