Ακόμα μία συνεργασία – έκπληξη από την Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding και ο Juice WRLD κυκλοφορούν κυκλοφορούν από την Polydor / Universal Music την πολυαναμενόμενη συνάντησή τους στο single «Hate Me».

Μετά από την επιτυχία των πρόσφατων κυκλοφοριών της «Sixteen» και «Close To Me» (ft. Diplo & Swae Lee), η Βρετανίδα τραγουδίστρια ενώνει δυνάμεις στο «Hate Me» με τον βραβευμένο Αμερικανό ράπερ Juice WRLD, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ την άνοιξη με το νέο άλμπουμ του «Death Race For Love».

Το εθιστικό «Hate Me» θολώνει τις διαχωριστικές γραμμές R’n’B και pop μουσικής. Το τραγούδι υπογράφουν η Goulding και ο Juice WRLD και την παραγωγή έκαναν οι Jason Evigan (Demi Lovato, Madonna) και The Monsters and Strangerz (Britney Spears, J Lo, Kanye West).

«Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αυτό το τραγούδι είναι λίγο παιχνιδιάρικο. Είναι σίγουρα διαφορετικό σε σχέση με τα περισσότερα τραγούδια του, αλλά είναι διασκεδαστικό να παίζεις λίγο», εξηγεί η Ellie Goulding.

Η Ellie έφτασε πρόσφατα στο ορόσημο των δέκα εκατομμυρίων συνδρομητών στο YouTube έχοντας συγκεντρώσει πάνω από πέντε δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως.

Η τραγουδίστρια γίνεται μέλος μιας εκλεκτής ομάδας Βρετανών καλλιτεχνών που έχουν σημειώσει αυτό το επίτευγμα, όπως οι Coldplay, Adele, Little Mix, Ed Sheeran, One Direction, Calvin Harris και Dua Lipa.

Στις αρχές Ιουνίου η Ellie Goulding εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Summertime Ball» του Capital FM, το οποίο διοργανώθηκε στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, όπου τραγούδησε ζωντανά τα νέα singles «Sixteen» και «Close To Me» αλλά και αγαπημένα κομμάτια του κοινού όπως τα «I Need Your Love» και «On My Mind».