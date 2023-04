Η Ellie Goulding κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Higher Than Heaven»

Το πέμπτο άλμπουμ της Ellie Goulding κυκλοφορεί.

Η Ellie Goulding τα καταφέρνει και πάλι με το νέο άλμπουμ της «Higher Than Heaven», το οποίο είναι ένα απόλυτο σύνολο ακαταμάχητων επιτυχιών.

Στο «Higher Than Heaven» η Ellie Goulding βάζει τη δική της πινελιά στη σύγχρονη pop μουσική.

Με τη χαρακτηριστική αιθέρια φωνή της, τις εξαιρετικές παραγωγές, το καταιγιστικό μπάσο, τα εκρηκτικά συνθεσάιζερ και τις πανέμορφες μελωδίες, αυτό το άλμπουμ συνιστά πραγματική απόλαυση για κάθε λάτρη της pop μουσικής.

Η Ellie Goulding περιγράφει το νέο άλμπουμ της ως λιγότερο προσωπικό από τις προηγούμενες δουλειές της, αλλά ο έρωτας εξακολουθεί να είναι το κύριο μοτίβο του.

Το «Higher Than Heaven» γεννήθηκε μέσα από μια περίοδο σκοταδιού κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, αυτό το άλμπουμ δεν βυθίζεται στον πόνο, αλλά αντίθετα αγκαλιάζει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής και βρίσκει την ομορφιά μέσα στο χάος.

Οι στίχοι του «Higher Than Heaven» είναι οικείοι και ειλικρινείς χωρίς να φαίνονται βαρύγδουποι ή υπερβολικά συναισθηματικοί. Αντ’ αυτού, αποτυπώνουν το ιλιγγιώδες συναίσθημα του έρωτα και την αίσθηση ότι όλα είναι δυνατά.

«Υπήρχε σίγουρα ένα σκοτάδι στα τελευταία δύο χρόνια που ήταν αισθητό στο στούντιο, με τον καθένα να το έχει περάσει διαφορετικά. Νομίζω ότι για το λόγο αυτό, κανείς δεν ήθελε να καθίσει και να αγωνιά για κάποια σχέση ή για κάποια ένταση», δήλωσε η Ellie Goulding.

«Έτσι, λοιπόν, προέκυψε αυτό το άλμπουμ. Το “Higher Than Heaven” αναφέρεται στον παράφορο έρωτα. Αλλά είναι μια υπερβολική μορφή αγάπης, σαν ένα συναίσθημα που προκαλείται από ουσίες. Μοιάζει σχεδόν τεχνητή και υπάρχει η πιθανότητα να καταρρεύσει», εξήγησε.

Η Ellie Goulding ένωσε τις δυνάμεις της για τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της με μερικούς από τους καλύτερους παραγωγούς της pop μουσικής, όπως οι Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) και Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

Το νέο άλμπουμ της Ellie Goulding περιέχει 16 τραγούδια στην deluxe έκδοσή του, μεταξύ των οποίων το «Let It Die», το «Easy Lover» με τη συμμετοχή του Big Sean και την πρόσφατη συνεργασία της με τον Alok και τον Sigala στο «All By Myself».

Συνολικά, το «Higher than Heaven» είναι ένα καλοδουλεμένο και μουσικά ποικίλο άλμπουμ που υπογραμμίζει την ικανότητά της Ellie Goulding να συνδυάζει διαφορετικά είδη και ήχους σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα.

Το άλμπουμ αναδεικνύει την ενέργεια και την πληθωρικότητα της Ellie Goulding και αποτελεί το τέλειο αντίδοτο στα προσωπικά και συναισθηματικά pop τραγούδια.

Βρείτε επίσης παρακάτω το άλμπουμ στο Spotify.