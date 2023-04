Η Ellie Goulding γιόρτασε την Ημέρα της Γης με την Kamala Harris

Η Ellie Goulding τραγούδησε στην επίσημη κατοικία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Η Ellie Goulding γιόρτασε την Ημέρα της Γης λίγο νωρίτερα.

Την Πέμπτη 20 Απριλίου, η Βρετανίδα τραγουδίστρια επισκέφθηκε την επίσημη κατοικία της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Kamala Harris στην Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποίησε μια ξεχωριστή εμφάνιση για τον εορτασμό των ιστορικών πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση του Joe Biden στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Judy Hatcher (Εκτελεστική Διευθύντρια του Biodiversity Funders Group), Erik Stegman (Διευθύνων Σύμβουλος του Native Americans in Philanthropy) και η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Stephanie Rosas, μεταξύ άλλων.

Η Ellie Goulding ερμήνευσε στην εκδήλωση που είχε στόχο την ενίσχυση της αποστολής της Ημέρας της Γης για την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση του περιβαλλοντικού κινήματος, τις επιτυχίες της «Love Me Like You Do», «Burn» και «Lights».

«Ήταν τεράστια τιμή που τραγούδησα για την Αντιπρόεδρο Harris και τους υπόλοιπους περιβαλλοντιστές για την Ημέρα της Γης», ανέφερε η Ellie Goulding σε δήλωσή της.

«Η Αντιπρόεδρος Harris είναι επί μακρόν θαρραλέα και αφοσιωμένη ηγέτιδα στη δράση για το κλίμα. Ειδικότερα, εκπροσωπώ τους νεαρούς θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο που περιμένουν απεγνωσμένα από τους ηγέτες να δράσουν αποφασιστικά για το μέλλον τους», πρόσθεσε.

Τον Μάρτιο, η Ellie Goulding κάλεσε τους θαυμαστές της να συμμετάσχουν μαζί της σε έναν καθαρισμό της παραλίας στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, ενώ το μακροχρόνιο ενδιαφέρον της για περιβαλλοντικά θέματα χρονολογείται από το 2017, όταν της απονεμήθηκε το βραβείο New Voices Award του ΟΗΕ σε αναγνώριση του ακτιβισμού της.

Το 2022 τιμήθηκε επίσης με το βραβείο TIME100 Impact Award και ονομάστηκε πρέσβειρα της οργάνωσης WWF.

Την ίδια χρονιά έλαβε επίσης το βραβείο Ανθρωπιστής της Χρονιάς του ΟΗΕ, ταξίδεψε στην Αίγυπτο με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ και τον Οργανισμό Ωκεανών και έδωσε κεντρική ομιλία στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP27).

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Ellie Goulding δημοσίευσε μια μακροσκελή ανάρτηση σχετικά με την Ημέρα της Γης, σημειώνοντας: «Αυτή η Γη είναι τα πάντα, αλλά την έχουμε καταστρέψει εντελώς και τώρα παίζουμε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Ο οικολογικός ακτιβισμός μου είναι να λέω “σταμάτα… κοίτα τι έχουμε!”. Δεν είμαστε διαχωρισμένοι από τη φύση, είμαστε μέρος της. Είμαστε η φύση. Αυτό είναι όλο».

Σχετικά με την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο, η Ellie Goulding έγραψε ότι «η προσήλωση και ο ενθουσιασμός της Harris για ένα πράσινο μέλλον και παγκόσμιες λύσεις είναι καταπληκτικά», αλλά πρόσθεσε: «Γιατί είναι τόσο σπάνιο; Γιατί υπάρχουν τόσο λίγοι ηγέτες πρόθυμοι να εκπροσωπήσουν το δικαίωμά μας σε έναν βιώσιμο πλανήτη; Αξίζουμε τόσα πολλά περισσότερα!».

Η Ellie Goulding κατέληξε: «Το βραβείο όταν θα δράσουμε θα τεράστιο. Επενδύετε στη φύση και στους νέους ανθρώπους και αυτοί θα σας το επιστρέψουν δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια. Το ξέρουμε αυτό. Οπότε γιατί να μην το κάνουμε;Ας κάνουμε κάθε ημέρα την Ημέρα της Γης και ας πούμε σε αυτούς που σας εκπροσωπούν ότι αυτό είναι και δική τους δουλειά».