Η Ellie Goulding συνεργάζεται με τον Big Sean στο νέο single «Easy Lover»

Η Ellie Goulding αποκαλύπτει το «Easy Lover», ένα εκπληκτικό pop τραγούδι που αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία μετά το άλμπουμ της «Brightest Blue» του 2020.

Στο τραγούδι η μοναδική φωνή της Ellie Goulding συνδυάζεται με ένα παλλόμενο μπάσο, δυνατά συνθεσάιζερ, επικές αλλαγές στα πλήκτρα και ακαταμάχητες μελωδίες, ο τέλειος συνδυασμός για ένα καλοκαιρινό pop banger.

Στο «Easy Lover» συμμετέχει επίσης ο Big Sean, ο οποίος προσθέτει το χαρακτηριστικό του flow απέναντι στις συγκλονιστικές αρμονίες της Ellie Goulding.

Ο Big Sean, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rap, είναι γνωστός για επιτυχίες όπως το «I Don’t Fuck With You» και το «Dance (Ass)» (ft Nicki Minaj), καθώς και για τις συνεργασίες του με ονόματα όπως οι Justin Bieber, 2Chainz, Halsey και Calvin Harris.

Η Ellie Goulding έχει γράψει το «Easy Lover» και έχει επιμεληθεί την παραγωγή του τραγουδιού σε συνεργασία με τον θρυλικό Greg Kurstin και την Julia Michaels.

The official music video for 'Easy Lover' ft. @BigSean is out now!! 💛✨ https://t.co/aFjp4F4Rns pic.twitter.com/9mkmaHIkNK

— Ellie Goulding (@elliegoulding) July 15, 2022