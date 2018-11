Στη Βουδαπέστη ταξίδεψε η Ellie Goulding για να οπτικοποιήσει το νέο τραγούδι της.

Η Ellie Goulding και ο Diplo μοιράζονται το video clip για τη συνεργασία τους στο «Close To Me» με τη συμμετοχή του Swae Lee των Rae Sremmurd, το οποίο κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music.

Αυτή η μουσική συνάντηση στο «Close To Me» σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της Ellie Goulding μετά το πλατινένιο άλμπουμ «Delirium» του 2015.

Σε εκείνο το δίσκο περιεχόταν και το υποψήφιο για βραβείο Grammy και Χρυσή Σφαίρα smash hit «Love Me Like You Do», το οποίο επιλέχθηκε για το soundtrack της περίφημης ταινίας «Fifty Shades of Grey». Το video clip του τραγουδιού έχει προβληθεί πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια φορές μέχρι σήμερα.

Η υψηλή ραπτική κατέχει περίοπτη θέση στο μουσικό βίντεο για το «Close To Me», το οποίο γυριστεί στη Βουδαπέστη, με πρωταγωνιστές τη Βρετανίδα τραγουδίστρια και τον Αμερικανό ράπερ.

Το «Close To Me» είναι μία δημιουργία με trap και pop στοιχεία, όπου συνδυάζεται η ξεχωριστή φωνή της Ellie Goulding με τις ακατάπαυστες ρίμες του Swae Lee και με την απαράμιλλη παραγωγή του Diplo.

Το video clip που συνοδεύει το «Close To Me» γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ παραδοσιακού και πρωτοποριακού, αναμιγνύοντας γραφικά τοπία της ουγγρικής πρωτεύουσας και έντονα χρώματα.

Το «Close To Me» κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες και καταγράφει κατά μέσο όρο 1,1 εκατομμύριο streams καθημερινά, έχοντας συγκεντρώσει 20 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify.