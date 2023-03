Η Ellie Goulding κυκλοφορεί το νέο single «By The End Of The Night»

Ένα ακόμα δείγμα από το νέο άλμπουμ της Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding παρουσιάζει το νέο single «By The End Of The Night» από το πέμπτο άλμπουμ της «Higher Than Heaven», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου.

Το «By The End Of The Night» ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του trance banger «Miracle» σε συνεργασία με τον Calvin Harris.

Το «Miracle» έκανε ντεμπούτο στο Νο 3 των επίσημων charts του Ηνωμένου Βασιλείου και γνώρισε τεράστια αποδοχή τόσο από τους θαυμαστές όσο και από τους κριτικούς.

Αυτή τη φορά, η Ellie Goulding προτείνει με το «By The End Of The Night» ένα αισιόδοξο και ευφορικό τραγούδι που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική αιθέρια φωνή της πάνω σε έναν χορευτικό ρυθμό. Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν την έξαψη και τον ενθουσιασμό μιας νέας σχέσης

Η Ellie Goulding λέει για το «By The End Of The Night»: «Νιώθω ότι όλοι μας έχουμε περάσει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια, που ακόμα τα επεξεργαζόμαστε όλα».

«Δεν ξέρω αν φταίω μόνο εγώ, αλλά νιώθω ότι χρειαζόμαστε μουσική που μας ανεβάζει και μας κάνει να νιώθουμε καλά και αυτό ακριβώς νιώθω για το “By The End Of The Night”», αναφέρει.

«Μου δίνει την αίσθηση μιας ευφορικής, αισθησιακής απόδρασης, σαν να βρίσκομαι σε μια πίστα χορού σε έναν άλλο πλανήτη, κάτι που σίγουρα ήταν ελκυστικό στα τέλη της δεκαετίας του ’80, απ’ όπου θα μπορούσε άνετα να έχει προέλθει αυτό το τραγούδι!», προσθέτει.

Η Ellie Goulding έχει επιστρατεύσει για το επερχόμενο άλμπουμ της μερικούς από τους καλύτερους εκπροσώπους της pop μουσικής όπως τους Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) και Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

Το «Higher Than Heaven» είναι η δική της πινελιά στη σύγχρονη pop μουσική. Το άλμπουμ περιλαμβάνει πλήθος ακαταμάχητων επιτυχιών με τη χαρακτηριστική φωνή της Ellie Goulding στο επίκεντρο, ενώ στην παραγωγή η pop μουσική είναι στα καλύτερά της.

Τον περασμένο μήνα η Ellie Goulding επέστρεψε στη σκηνή για δύο sold out συναυλίες στο εμβληματικό «KOKO» στο Camden του Λονδίνου, όπου καθήλωσε το κοινό με ένα πρόγραμμα που αποτελούνταν από τις προηγούμενες επιτυχίες της σε συνδυασμό με τα πρόσφατα singles και νέα μουσική από το επερχόμενο άλμπουμ της.