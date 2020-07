Η Ellie Goulding κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Brightest Blue»

Το «Brightest Blue» αντιπροσωπεύει την προσωπική ουτοπία της Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding συστήνει τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Brightest Blue», που κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music.

To τέταρτο studio album της Βρετανίδας τραγουδίστριας έρχεται σχεδόν πέντε χρόνια τον δίσκο «Delirium» του 2015, που έγινε πλατινένιος σε ΗΠΑ και Βρετανία.

Το «Brightest Blue» περιέχει τις πρόσφατες κυκλοφορίες της Ellie Goulding, όπως το «Worry About Me» (feat. blackbear), το «Power», το «Slow Grenade» (feat.Lauv) κ.ά., καθώς και πληθώρα νέων τραγουδιών.

Το άλμπουμ είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο ομότιτλο «Brightest Blue», σε παραγωγή της ίδιας της Goulding και του Joe Kearns, και στο «EG.0».

Η Ellie Goulding εξηγεί ότι το πρώτο μισό του δίσκου: «Αντικατοπτρίζει την ευαισθησία μου… αναγνωρίζει έναν πολύπλοκο κόσμο όπου οι σχέσεις εξακολουθούν να υπαγορεύουν την ευτυχία και την καρδιά μας και μπορεί να είναι το πιο οδυνηρό πράγμα στον κόσμο, ανεξάρτητα από το πόσο κατανοείς τα προβλήματα / λογικά αντιμετωπίζεις τα πράγματα».

«Τα τραγούδια συμβολίζουν επίσης τον τρόπου που μεγαλώνω και γίνομαι γυναίκα», προσθέτει.

Το δεύτερο μισό του άλμπουμ, εν τω μεταξύ, αντικατοπτρίζει τη «γεμάτη αυτοπεποίθηση, γενναία και ατρόμητη πλευρά» της Ellie Goulding και περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες συνεργασίες της.

«Συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να γράφει για τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου με τρόπο που ξέρω ότι θα είναι πιασάρικος και αξιομνημόνευτος. Πάντα επιδιώκω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου με τρόπους που δεν θα περίμενε κανείς ποτέ και επιδιώκω να συνεργάζομαι με τη λιγότερο πιθανή, συναρπαστική και ετερόκλητη ομάδα καλλιτεχνών», περιγράφει η τραγουδίστρια.

Πράγματι, η Ellie Goulding έχει συμπράξει με μία ευρεία γκάμα παραγωγών, μεταξύ των οποίων οι Tobias Jesso Jr, Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Patrick Wimberly (των Chairlift), Jim Eliot και άλλοι.

Το tracklist του «Brightest Blue»

SIDE A – Brightest Blue

1. Start (ft. serpentwithfeet)

2. Power

3. How Deep Is Too Deep

4. Cyan

5. Love I’m Given

6. New Heights

7. Ode To Myself

8. Woman

9. Tides

10. Wine Drunk

11. Bleach

12. Flux

13. Brightest Blue

SIDE B – EG.0

1. Overture

2. Worry About Me (feat. blackbear)

3. Slow Grenade (feat. Lauv)

4. Close To Me (με τον Diplo) (feat.Swae Lee)

5. Hate Me (με τον Juice WRLD)