Η Ellie Goulding συνεργάζεται με τον blackbear στο «Worry About Me»

Μία ωδή στην ανεξαρτησία καταθέτει η Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding κυκλοφορεί το νέο single «Worry About Me», στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με τον πολυτάλαντο blackbear.

Συγχρόνως η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει από την Polydor Records / Universal Music στις 5 Ιουνίου. Ο τίτλος του δίσκου και οι υπόλοιπες πληροφορίες αναμένεται να αποκαλυφθούν σύντομα.

Το «Worry About Me» διαδέχεται τη διασκευή που έκανε η Ellie Goulding στο κλασικό τραγούδι «River» της Joni Mitchell, με την οποία κατέκτησε για τρίτη φορά στη σταδιοδρομία της την κορυφή των βρετανικών charts.

Η Ellie Goulding συναντά στο «Worry About Me» τον blackbear, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως δημιουργός – παραγωγός και από το 2015 δραστηριοποιείται και ως τραγουδιστής.

Εδώ και λίγους μήνες ο καλλιτέχνης από το Λος Άντζελες γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία με το τραγούδι «Hot Girl Bummer», το οποίο έχει ανέβει στο Νο. 13 του αμερικανικού Billboard 100 και έχει εμφανιστεί στο Top 40 σε 19 χώρες.

Το «Worry About Me» είναι ένα μοναδικό R&B τραγούδι με pop επιρροές.

Σύμφωνα με την Ellie Goulding, το «Worry About Me» είναι «ένα τραγούδι που έγραψα αναπολώντας μία περίοδο που ένας τύπος με ήθελε όποτε βολευόταν, τη στιγμή που τον ξεπερνούσα».

«Είναι σκόπιμα ειρωνικό, δεν είμαι καθόλου πικρόχολη απλώς το βρίσκω χιουμοριστικό. ήταν ανανεωτική εμπειρία να το γράψω στη λιακάδα του Λος Άντζελες, επειδή εκείνη την περίοδο έγραφα σκοτεινά τραγούδια για την ψυχική κατάστασή μου στη Νέα Υόρκη», συνεχίζει.

Ο blackbear προσθέτει ότι το «Worry About Me» είναι «ένα τραγούδι με παθητικό αλλά παραστατικό μήνυμα για το χάρισμα της ανεξαρτησίας».

«Μου αρέσει αυτή η πλευρά της Ellie Goulding {…} Για εμένα, η Ellie είναι η φωνή του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Δεν υπήρχε ένδειξη δισταγμού ή έλλειψη ενθουσιασμού να το ολοκληρώσουμε γρήγορα και να γυρίσουμε ένα τρελό βίντεο όπου έχω δίδυμο αδελφό», λέει.

Την παραγωγή του «Worry About Me» έχει επιμεληθεί ο ILYA, γνωστός κυρίως για τη μακροχρόνια συνεργασία του με την Ariana Grande, καθώς και για την επιτυχία «Love Me Like You Do» της Ellie Goulding.