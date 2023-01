Η Ellie Goulding αναβάλλει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Higher Than Heaven»

Η Ellie Goulding θα αποζημιώσει τους θαυμαστές της κυκλοφορώντας ένα καινούργιο τραγούδι από το άλμπουμ.

Η Ellie Goulding ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει για λίγες εβδομάδες την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Higher Than Heaven».

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ενημέρωσε το κοινό της μέσα από μία ανάρτησή της στους επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το πέμπτο άλμπουμ της δεν πρόκειται πλέον να κυκλοφορήσει στις 3 Φεβρουαρίου λόγω κάποιων «συναρπαστικών» αλλά μυστικών προς το παρόν εξελίξεων.

«Προς τους απίστευτους θαυμαστές μου – λυπάμαι που ανακοινώνω ότι καθυστερούμε την κυκλοφορία του “Higher Than Heaven” έως τις 24 Μαρτίου», έγραψε.

«Ξέρω ότι όλοι σας ήσασταν τόσο υπομονετικοί μαζί μου, αλλά εμφανίστηκαν κάποιες συναρπαστικές ευκαιρίες στα παρασκήνια, για τις οποίες ανυπομονώ να τις μοιραστώ μαζί σας εν ευθέτω χρόνω», εξήγησε.

«Εν τω μεταξύ, ως ευχαριστώ για την υπομονή σας, είμαι ενθουσιασμένη που επιβεβαιώνω ότι το νέο μου single ονομάζεται “Like A Saviour”. Έρχεται σύντομα, έχουμε γυρίσει το βίντεο και είναι ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο που έχω κάνει μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Η Ellie Goulding έδωσε επίσης στους θαυμαστές της μία πρώτη γεύση από το music video για το επερχόμενο τραγούδι της με τίτλο «Like A Saviour», το οποίο το έχει συνυπογράψει μαζί με τους Thomas Mann, Anthony Rossomando και Andrew Wells.

Επίσης, αποκάλυψε ότι «γύρισε κάτι πραγματικά συναρπαστικό» αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα αποκαλυφθεί ενώ θα πλησιάζει η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της.

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που μου συμπαρασταθήκατε. Ανυπομονώ να μοιραστώ επιτέλους αυτόν τον δίσκο με όλους σας στις 24 Μαρτίου και ελπίζω να τον αγαπήσετε όσο και εγώ. Σας στέλνω αγάπη και ζεστασιά όπως πάντα, Ellie», κατέληξε.

Η Ellie Goulding έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο τραγούδια από το νέο άλμπουμ της «Higher Than Heaven», το οποίο θα περιέχει 11 τραγούδια στη standard έκδοσή του.

Τον Ιούλιο παρουσίασε το single «Easy Lover» με τη συμμετοχή του Big Sean, σε παραγωγή του καταξιωμένου Greg Kurstin. Τον Οκτώβριο, παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ της «Higher Than Heaven», μοιράστηκε το single «Let It Die».

Στην deluxe έκδοση του «Higher Than Heaven» θα περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον τραγούδια, μεταξύ των οποίων και η συνεργασία της Ellie Goulding με τον Alok και τον Sigala στο «All By Myself», μία ωδή στο κλασικό τραγούδι «Enjoy The Silence» των Depeche Mode.