Ellie Goulding: Αναβάλλει για δεύτερη φορά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Higher Than Heaven»

Η νέα καθυστέρηση οφείλεται στην προμήθεια υλικών για τις οικολογικές συσκευασίες των δίσκων.

Η Ellie Goulding αποκάλυψε ότι αναβάλλεται για δεύτερη φορά η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Higher Than Heaven», επικαλούμενη «καθυστερήσεις στην προμήθεια» των υλικών για τους φυσικούς δίσκους.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανακοίνωσε το πέμπτο άλμπουμ της τον Οκτώβριο με την κυκλοφορία του single «Let It Die». Το άλμπουμ επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2023 και θα αποτελέσει τον διάδοχο του «Brightest Blue» (2020).

Όμως η Ellie Goulding ανέβαλε την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς της τον περασμένο Ιανουάριο, γράφοντας στο Twitter: «Στους απίστευτους θαυμαστές μου – λυπάμαι που ανακοινώνω ότι αναβάλλουμε την κυκλοφορία του «Higher Than Heaven» για τις 24 Μαρτίου.

«Ξέρω ότι όλοι σας ήσασταν τόσο υπομονετικοί μαζί μου, αλλά εμφανίστηκαν κάποιες συναρπαστικές ευκαιρίες στα παρασκήνια, τις οποίες ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας εν ευθέτω χρόνω», πρόσθεσε.

Η Ellie Goulding ανακοίνωσε τώρα μία ακόμη καθυστέρηση, καθώς το νέο άλμπουμ της αναμένεται πλέον να κυκλοφορήσει στις 7 Απριλίου – δύο μήνες μετά την αρχική ημερομηνία και δύο εβδομάδες μετά την τελευταία προγραμματισμένη ημερομηνία.

«Εδώ είμαστε πάλι. Όλες οι διαφορετικές εκδόσεις του «Higher Than Heaven» διαθέσιμες για παραγγελία τώρα από το επίσημο κατάστημά μου», έγραψε η τραγουδίστρια, πριν ανακοινώσει τη νέα αναβολή.

«Όπως γνωρίζετε, είναι απίστευτα σημαντικό για εμένα να κάνω αυτά τα προϊόντα όσο το δυνατόν πιο πράσινα, οπότε δουλέψαμε πολύ σκληρά για να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση», συνέχισε.

«Ως αποτέλεσμα και λόγω και των καθυστερήσεων στην προμήθεια αυτών των προϊόντων, πρέπει να μεταθέσουμε την κυκλοφορία ελαφρώς για τις 7 Απριλίου μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να σας παραδώσουμε αυτά τα όμορφα προϊόντα όσο το δυνατόν συντομότερα», εξήγησε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και σας αγαπώ όλους», κατέληξε.

Η Ellie Goulding εξήγησε προηγουμένως ότι η συσκευασία του επερχόμενου άλμπουμ της είναι φτιαγμένη από ανακυκλωμένο χαρτόνι και δήλωσε «πολύ υπερήφανη». Το ηλεκτρονικό κατάστημά της προσθέτει ότι τα αντίτυπων των άλμπουμ είναι επίσης τυλιγμένα σε ανανεώσιμο, φυτικό υλικό.

Από το «Higher Than Heaven» έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα τραγούδια «Easy Lover» (με τον Big Sean), «Let It Die» και «Like A Saviour»

Επίσης, διαθέσιμη για pre-save είναι η νέα συνεργασία της Ellie Goulding με τον Calvin Harris σε ένα single με τον τίτλο «Miracle», με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους ενώ συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας τους «I Need Your Love» (2013).

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Miracle» δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σημειωθεί ότι το τραγούδι θα είναι μία κυκλοφορία του Calvin Harris και δεν συμπεριλαμβάνεται στις εκδόσεις του άλμπουμ «Higher Than Heaven» που έχουν ήδη ανακοινωθεί.