Η Ellie Goulding ανακοινώνει ότι το πέμπτο άλμπουμ της, με τίτλο «Higher Than Heaven», θα κυκλοφορήσει από την Polydor Records / Universal Music στις 3 Φεβρουαρίου 2023.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, η Ellie Goulding παρουσιάζει το νέο single «Let It Die», το οποίο συνοδεύεται από ένα music video σε σκηνοθεσία της Ισπανίδας φωτογράφου και art director Carlota Guerrero.

Το «Higher Than Heaven» θα κυκλοφορήσει σε standard και deluxe έκδοση σε CD, LP και ψηφιακά.

Το νέο άλμπουμ της Ellie Goulding θα περιέχει 16 τραγούδια στην deluxe έκδοσή του, μεταξύ των οποίων το ολοκαίνουργιο «Let It Die», το «Easy Lover» με τη συμμετοχή του Big Sean και την πρόσφατη συνεργασία της με τον Alok και τον Sigala στο «All By Myself», τραγούδια που αυξάνουν την προσμονή των θαυμαστών της για το νέο κεφάλαιο της καριέρας της.

Η Ellie Goulding ένωσε τις δυνάμεις της για τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της με μερικούς από τους καλύτερους παραγωγούς της pop μουσικής, όπως οι Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) και Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

Higher Than Heaven. My fifth studio album. Out Feb. 3, 2023. Thank you as ever for all the love and warmth. Ellie x https://t.co/tE5SVGIFtu pic.twitter.com/FLBLYcFpHi

