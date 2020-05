Η Ellie Goulding ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Brightest Blue»

Το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της Ellie Goulding.

Η Ellie Goulding ανακοινώνει τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του τέταρτου ολοκληρωμένο άλμπουμ της.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Βρετανίας τραγουδίστριας θα έχει τον τίτλο «Brightest Blue» και θα κυκλοφορήσει από την Polydor Records / Universal Music στις 17 Ιουλίου, σχεδόν πέντε χρόνια μετά το άλμπουμ «Delirium» του 2015.

Η Ellie Goulding προανήγγειλε τις εξελίξεις για το νέο studio album της την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κυκλοφόρησε το νέο single «Power» μαζί με ένα αισθησιακό βίντεο που γυρίστηκε με την τραγουδίστρια σε καραντίνα.

Εκτός από το «Power», το έδαφος για το άλμπουμ «Brightest Blue» έχουν στρώσει τα singles «Close To Me» (με τον Diplo και τον Swae Lee), «Hate Me» (με τον εκλιπόντα Juice WRLD) και το «Worry About Me», μια συνεργασία με τον blackbear.

Η Ellie Goulding αποκαλύπτει επίσης ότι το νέο άλμπουμ της θα είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες: Στο «Brightest Blue», σε παραγωγή δική της και του Joe Kearns, και στο «EG.0».

Η 33χρονη τραγουδίστρια εξηγεί ότι το πρώτο μισό του δίσκου: «Αντικατοπτρίζει την ευαισθησία μου… αναγνωρίζει έναν πολύπλοκο κόσμο όπου οι σχέσεις εξακολουθούν να υπαγορεύουν την ευτυχία και την καρδιά μας και μπορεί να είναι το πιο οδυνηρό πράγμα στον κόσμο, ανεξάρτητα από το πόσο κατανοείς τα προβλήματα / λογικά αντιμετωπίζεις τα πράγματα

«Τα τραγούδι συμβολίζουν επίσης τον τρόπου που μεγαλώνω και γίνομαι γυναίκα», προσθέτει.

Το δεύτερο μισό του άλμπουμ, εν τω μεταξύ, αντικατοπτρίζει τη «γεμάτη αυτοπεποίθηση, γενναία και ατρόμητη πλευρά» της Ellie Goulding και περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες συνεργασίες της.

«Συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να γράφει για τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου με τρόπο που ξέρω ότι θα είναι πιασάρικος και αξιομνημόνευτος. Πάντα επιδιώκω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου με τρόπους που δεν θα περίμενε κανείς ποτέ και επιδιώκω να συνεργάζομαι με τη λιγότερο πιθανή, συναρπαστική και ετερόκλητη ομάδα καλλιτεχνών», περιγράφει η τραγουδίστρια.

Πράγματι, η Ellie Goulding έχει συμπράξει με μία ευρεία γκάμα παραγωγών, μεταξύ των οποίων οι Tobias Jesso Jr, Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Patrick Wimberly (των Chairlift), Jim Eliot και άλλοι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Brightest Blue. My 4th album. July 17. 💙 (F*ckin’ finally.) Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elliegoulding (@elliegoulding) στις 26 Μάι, 2020 στις 11:55 μμ PDT

Το tracklist του «Brightest Blue»

SIDE A – Brightest Blue

1. Start (ft. serpentwithfeet)

2. Power

3. How Deep Is Too Deep

4. Cyan

5. Love I’m Given

6. New Heights

7. Ode To Myself

8. Woman

9. Tides

10. Wine Drunk

11. Bleach

12. Flux

13. Brightest Blue

SIDE B – EG.0

1. Overture

2. Worry About Me (feat. blackbear)

3. Slow Grenade (feat. Lauv)

4. Close To Me (με τον Diplo) (feat.Swae Lee)

5. Hate Me (με τον Juice WRLD)