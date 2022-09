Ellie Goulding: Η αγάπη της για τη metal και η σχέση της με την κλασική μουσική

Η Ellie Goulding αποκαλύπτει την αγάπη της για τη metal και μιλά για τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε η κλασική μουσική τη ζωή της.

Η Ellie Goulding ήταν λάτρης της metal μουσικής στην εφηβεία της.

Μπορεί να είναι μία pop star με έφεση στις μπαλάντες, αλλά στην καρδιά της η Ellie Goulding είναι rocker και ανυπομονεί να παίξει κιθάρα στην επόμενη περιοδεία της.

«Θα παίζω κιθάρα σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος όταν ξεκινήσω περιοδεία την επόμενη χρονιά, επειδή το άλμπουμ μου θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Στη συνέχεια θα κάνω εμφανίσεις σε φεστιβάλ για ένα χρόνο, ελπίζω», δήλωσε μιλώντας στο Bustle.

«Αυτό είναι το σχέδιο που έχω. Θα παίζω κιθάρα στο μεγαλύτερο μέρος, κάτι που θα απαιτήσει απλώς αρκετές πρόβες. Θα ήθελα πολύ να φτάσω σε ένα σημείο όπου θα είναι όλα φυσικά για μένα», συνέχισε.

«Έχω κάνει μερικές περιοδείες χωρίς κιθάρα. Είναι περίεργο, αλλά υποθέτω ότι ήμουν περισσότερο συγκεντρωμένη στο τραγούδι», ανέφερε.

Η Ellie Goulding ξεδίπλωσε στη συνέχεια τη λίστα των συγκροτημάτων που αγαπάει, μεταξύ των οποίων οι System Of A Down, οι Deftones και οι Spineshank και σημείωσε ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα indie συγκροτήματα όταν ήταν μικρότερη.

«Θεέ μου, αγαπάω τόσα πολλά συγκροτήματα. Μου αρέσουν οι System of a Down και λίγο οι Deftones – λατρεύω το τραγούδι τους “Passenger” με τον Maynard James Keenan από τους Tool. Μου άρεσαν οι Killswitch Engage και οι Spineshank. (Γέλια) Θυμάμαι τους Spineshank», είπε.

«Βασικά αγόραζα το περιοδικό Kerrang! κάθε εβδομάδα και το NME μερικές φορές, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήμουν κορίτσι του NME επειδή δεν αγαπούσα τόσο πολύ τα indie συγκροτήματα», θυμήθηκε.

«Προτιμούσα πάντα τους Strokes και τους Yeah Yeah Yeahs. Λατρεύω αυτό το συγκρότημα Glassjaw, που είναι περισσότερο hardcore. Ήμουν κανονικά κορίτσι του Kerrang!», παραδέχτηκε.

Η Ellie Goulding πρόσθεσε ότι κιθαρίστες που θαυμάζει είναι ο Tom Morello, ο Jimi Hendrix και ο Eric Clapton. αν και χαρακτήρισε τον τελευταίο «λίγο μ***κα».

«Ίσως επειδή είμαι θαυμάστρια του George Harrison! Επίσης, του Michael McCready των Pearl Jam, της Joni Mitchell. Αγαπώ την Imogen Heap και την Joan Baez. Υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι folk κιθαρίστες, αλλά μου άρεσε να τα σπάω με την κιθάρα», συνέχισε.

Όσον αφορά τις πρώτες της μουσικές αναμνήσεις της, η Ellie Goulding εξομολογήθηκε ότι «δεν θυμάται πολλά πράγματα πριν από την ηλικία των 10 ετών».

«Θα ήθελα πολύ να έρθει κάποιος και να μου φρεσκάρει τις μνήμες εκείνης της εποχής, γιατί απλά δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά θυμάμαι ότι πήγα σε μια κατασκήνωση με την ορχήστρα ουσιαστικά σε ένα κολέγιο θηλέων κοντά στο Malvern Hills, το οποίο είναι μία πολύ όμορφη περιοχή κοντά στο μέρος όπου μεγάλωσα», είπε.

«Κάθε χρόνο γινόταν αυτό το πράγμα με τη νεανική ορχήστρα. Έτσι πήγα και έπαιξα κλαρινέτο, και η μαμά μου ήρθε να πάρει μαζί με τον θείο μου. Ήταν και οι δύο ρέιβερ. Ήμουν στο πίσω μέρος (του αυτοκινήτου) με μια σακούλα με γλυκά, και είχα το κλαρινέτο μου – μόλις το είχα σπάσει, τα είχα καταφέρει πολύ καλά», συνέχισε.

«Άκουγαν house μουσική, η οποία ήταν, εκείνη την εποχή, το μεγαλύτερο πράγμα. Έτσι ήμουν στο πίσω μέρος και τρελαινόμουν με τα γλυκά μου. Θυμάμαι ότι ένιωθα πολύ ελεύθερη. Ένιωθα ότι η μουσική περνούσε μέσα στην ψυχή μου», περιέγραψε.

«Υπήρχε μία φάση (της dance μουσικής) που ήταν πραγματικά βαθιά και καθαρτική, όπως το “You’ve Got the Love” (των The Source και Candi Staton), το “Unfinished Sympathy” των Massive Attack. Ήταν πραγματικά μία καλή εποχή στη μουσική», σημείωσε.

Η Ellie Goulding μίλησε επίσης για τη σχέση της με την κλασική μουσική στην παιδική ηλικία της και τον τρόπο με τον οποίο τη διαμόρφωση.

«Ο παππούς μου μου έδωσε ένα CD κλασικής μουσικής όταν ήμουν 11 ετών. Επίσης, soundtracks ταινιών», θυμήθηκε.

«Με ενδιαφέρει περισσότερο η μουσική παρά μία ταινία. Ο τρόπος με τον οποίο ο James Horner έκανε το soundtrack του “Τιτανικού”; Η μουσική απλά με σκότωνε. Λατρεύω το soundtrack του “Μονομάχου” από τη Lisa Gerrard – έχει τη δική της ορχήστρα, η οποία είναι καταπληκτική», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση ποιο είναι το τραγούδι που την κάνει να νιώθει πάλι σαν παιδί, η Ellie Goulding απάντησε: «Υποθέτω ότι είναι οποιοδήποτε τραγούδι από boy band ή οποιοδήποτε τραγούδι των Spice Girls. Μου άρεσαν πολύ οι Westlife. Όχι – πρώτα μου άρεσαν οι Boyzone, και προφανώς οι Take That. Οι Take That ήταν τα πάντα πριν εμφανιστούν οι Spice Girls».