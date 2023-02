Η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει στη σκηνή για να μας αφηγηθεί ξανά ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά.

Η μαγική παράσταση «Elly loves jazz – Vol.2» στο Θέατρο Άλσος με την Έλλη Πασπαλά και τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν, μία παράσταση που αγκαλιάστηκε από το κοινό και εκθειάστηκε από τους κριτικούς, παρατείνεται για δεύτερη φορά και θα κοσμεί τη μουσική ζωή της πόλης για τρεις επιπλέον Δευτέρες – στις 6, 13 και 20 Φεβρουαρίου.

Ο πρώτος κύκλος παραστάσεων με τίτλο «Elly loves Jazz», παραστάσεις αφιερωμένες στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία και μάγεψε το αθηναϊκό κοινό.

Σύντομα όμως αυτές οι παραστάσεις αναγκάστηκαν να σταματήσουν απότομα, λόγω των lockdown.

Έτσι αυτό τον χειμώνα, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει με την παράσταση «Εlly loves jazz – Vol.2», με ανανεωμένο, εμπλουτισμένο ρεπερτόριο και φρέσκια, δημιουργική ορμή στον υπέροχο χώρο του Θεάτρου Άλσος.

Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.

Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald και τη Nina Simone μέχρι τον Nat King Cole και τον Frank Sinatra.

Τραγούδια όπως το «Cry Me River», το «The Man I Love» και το «My Funny Valentine» θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο, όπως το «Fly Me To The Moon» και το «You Don’t Know What Love Is», αλλά και με κάποια standards της Έλλης Πασπαλά, όπως το «Ain’t No Sunshine» και το «Lonely At the Top».

Έχοντας στο πλευρό της κάποιους από τους σημαντικότερους μουσικούς μας, με μεγάλη παρουσία στην jazz σκηνή της χώρας, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει στη σκηνή για να μας αφηγηθεί ξανά, με τον πιο γοητευτικό τρόπο, ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά, όπως μόνο η jazz μπορεί να αφηγηθεί.

Μαζί με τον David Lynch στα σαξόφωνα και το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο, τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα, καθώς και με τη συμμετοχή του νέου σαξοφωνίστα Tommy Lynch, μας προσφέρουν την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την ουσία της μεγάλης αυτής μουσικής που καθόρισε τον προηγούμενο αιώνα και παραμένει ζωντανή και ελκυστική για πάντα.

Πληροφορίες

Έλλη Πασπαλά

Elly loves jazz – Vol.2

Νέα παράταση:

Δευτέρα 6, 13 & 20 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Θέατρο Άλσος

Ευελπίδων 4, Κυψέλη

Πεδίον του Άρεως

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 8831487 & 210 8227471

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από το δίκτυο του viva.gr, τα καταστήματα Public και στα ταμεία του θεάτρου.