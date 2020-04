Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη διαβάζει και ανακαλύπτει τον «Μικρό Πρίγκιπα»

View this post on Instagram

Κυριακή στο σπίτι….. Μου λείπουν όλα!!! Οι αγκαλιές, τα φιλιά, η επαφή, η επικοινωνία, η ζωη μου…… Ψάχνω τις ισορροπίες μου! Πότε τα καταφέρνω, πότε όχι. Όμως η πιο σπουδαία καθημερινή διαπίστωση είναι πως η ελπίδα υπάρχει κάπου μέσα μου κάθε φορά. Αυτή με κρατάει από το χέρι τις ώρες που λυγίζω και φοβάμαι. Αυτή μου θυμίζει πως κάθε μέρα ξημερώνει κάτι καινούργιο. Αυτή με εξημερώνει και με κάνει να αναζητώ και πάλι την κανονική μου ΡΟΗ. Μου λείπετε όλοι! Γνωστοί και άγνωστοι! #elzouganeli #menoumespiti #sunday #stayhome #hope #people #lonliness #hugs #reflections @marilena_anastasiadou