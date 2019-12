Ελένη Φουρέιρα: Αποθεώθηκε από χιλιάδες κόσμου στη Μαδρίτη (video)

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν μεταξύ των διεθνών καλλιτεχνών που πήραν μέρος σε ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά μουσικά φεστιβάλ στην Ισπανία.

Στο ρυθμό της Ελένης Φουρέιρα έζησε για ακόμα μία φορά η Μαδρίτη.

Η εκρηκτική performer πραγματοποίησε μία special live εμφάνιση και γνώρισε ξανά την αποθέωση.

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν μεταξύ των διεθνών καλλιτεχνών που πήραν μέρος σε ένα από τα πιο δημοφιλή χειμερινά μουσικά φεστιβάλ που διοργανώνονται αυτή την περίοδο στην Ισπανία, μία από τις χώρες στις οποίες γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

Με τα προσωπικά της hits και άλλες αγαπημένες ξένες επιτυχίες, τις υπέροχες χορογραφίες της και το μοναδικό της ταμπεραμέντο, η αγαπημένη performer χάρισε σε πάνω από 5.000 θεατές ένα εντυπωσιακό one-woman-show, ξεσηκώνοντας τους πάντες.

Μετά και την ολοκλήρωση του talent show «The Final Four», η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει την επιτυχημένη sod out περιοδεία της σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως κάνει εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.

Επόμενος σταθμός της είναι το Άμστερνταμ, την επόμενη εβδομάδα.