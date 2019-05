Συνεχίζονται τα επιτεύγματα της Ελένης Φουρέιρα στο εξωτερικό.

Ακόμα μία διεθνή επιτυχία έβαλε στο ενεργητικό της η Ελένη Φουρέιρα.

Το πρώτο της ξενόγλωσσο EP, «Gypsy Woman», που κυκλοφορεί από την Panik Records, έχει κατακτήσει τα digital charts σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ ένα από τα τραγούδια παίζει σε ραδιόφωνο του BBC.

Το EP περιλαμβάνει πέντε κομμάτια, τα «Gyspy Woman», «El Ritmo Psicodelico», «Call Ya», «Barcelona» και «Maria», που έγιναν αμέσως αγαπημένα του κοινού.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το EP μετρά στο Spotify πάνω από μισό εκατομμύριο streams και μπήκε στο Top 50.

Παράλληλα, στο iTunes chart είναι No. 1 στην Ελλάδα, No. 2 στην Ισπανία και No. 4 στην Κύπρο, ενώ φιγουράρει στο ανάλογο chart σε Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ. Επίσης, βρίσκεται σε υψηλές θέσεις του Apple Music chart σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία.

Την ίδια ώρα, ραδιοφωνικός σταθμός του BBC παίζει το «Call Ya», τραγούδι το οποίο μπήκε και στο «New Music Friday», την πιο σημαντική λίστα του Spotify για νέες κυκλοφορίες, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, το «El Ritmo Psicodelico» είναι no1 single στο ελληνικό iTunes chart.