Ελένη Φουρέιρα: Η εμφάνιση – «φωτιά» στο «Just The 2 Of Us» (video)

Με ανανεωμένο look εμφανίστηκε η Ελένη Φουρέιρα στο live του «Just The 2 Of Us».

Στο ρυθμό και την εντυπωσιακή της performance έβαλε η Ελένη Φουρέιρα το «Just The 2 Of Us» το βράδυ του Σαββάτου.

Η εκρηκτική show woman ξεσήκωσε όσους βρίσκονταν στο πλατό και το τηλεοπτικό κοινό.

Για πρώτη φορά, η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε on stage τα δύο πρόσφατα hits «Light It Up» και «Δοκίμασέ Με», τα δύο disco tracks που έχουν ήδη ξεχωρίσει και θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο νέο project της το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records.

Από το αφιερωμένο στην Eurovision επεισόδιο του «Just The 2 Of Us» δεν μπορούσε να λείπει το «Fuego», με το οποίο η Ελένη Φoυρέιρα κατέκτησε όλη την Ευρώπη και αποτελεί μία από τις iconic συμμετοχές του μουσικού διαγωνισμού.

Δεν έλειψαν ούτε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της, που έχουν σπάσει ρεκόρ και σύνορα και, συγκεκριμένα, τα «El Ritmo Psicodelico», «Loquita» και «Caramela».