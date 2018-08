Το «Caramela» της Ελένης Φουρέιρα έφτασε στις οθόνες μας οπτικοποιημένο, με μία γεύση από την ταινία «ΑΙΓΑΙΟ SOS».

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το video clip του νέου τραγουδιού «Caramela», το οποίο αποτελεί παράλληλα το επίσημο soundtrack της νέας ταινίας «ΑΙΓΑΙΟ SOS» του Πιέρρου Ανδρακάκου.

Πριν λίγο καιρό άρχισαν τα γυρίσματα για τη νέα «στρατιωτική» κωμωδία «ΑΙΓΑΙΟ SOS». Μετά από μια σειρά λήψεων σε απομονωμένο νησί του Αργοσαρωνικού, ήρθε η σειρά των παραλιών της Αττικής για να γίνουν το φυσικό σκηνικό, όπου βιντεοσκοπήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής της νέας ταινίας.

Πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές φέρουν την υπογραφή του σκηνοθέτη του «ΑΙΓΑΙΟ SOS» Πιέρρου Ανδρακάκου, μεταξύ αυτών οι πολυαγαπημένες των θεατών «Παρθένα Ζωή» (2017), «Μοντέρνα Οικογένεια» (2014), «Ταμάμ» (2014), «Οι Βασιλιάδες» (2012), «Λατρεμένοι Μου Γείτονες» (2007) και «Safe Sex».

Η συνταγή της επιτυχίας φαίνεται πως ήδη περνάει στο «ΑΙΓΑΙΟ SOS » και σε συνδυασμό με το ξεκαρδιστικό σενάριο που ετοίμασαν οι Μαργαρίτης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Μαρούδης, το αποτέλεσμα αναμένεται εκρηκτικό.

Ένα τεράστιο σκηνικό στην Ανάβυσσο για να γυριστούν σκηνές της ταινίας, καθώς και το επίσημο video clip του τραγουδιού της ταινίας, «Caramela», που ερμηνεύει η διεθνής πλέον με το τραγούδι «Fuego», Ελένη Φουρέιρα.

Το όνειρο του «Μαυρογιαννέα» (Πάνος Βλάχος) έγινε αληθινό και ήταν δυνατό σαν σεισμός, καθώς Ελένη και Πάνος έκαναν την παραλία να σείεται με τις χορευτικές φιγούρες του με φόντο τον ήλιο, την θάλασσα και σκηνές από την ταινία.

Το «Caramela» είναι διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού που έχει ερμηνεύσει ο Ισραηλινός τραγουδιστής Moshe Peretz, σε μία σύνθεση του ίδιου, του καταξιωμένου Doron Medalie και του Avi Ochayon. Τους ελληνικούς στίχους υπογράφουν η Σοφία Παπαβασιλείου με την Ελένη Φουρέιρα.

Κυκλοφορεί από την Panik Records.

Η υπόθεση της ταινίας «ΑΙΓΑΙΟ SOS»

Καλοκαίρι 2018.

Ελληνοτουρκικές φρεγάτες οργώνουν τη θάλασσα. Ένας μεγάλος σεισμός στο Αιγαίο φέρνει στην επιφάνεια μια βραχονησίδα σε αμφισβητούμενα χωρικά ύδατα. Έλληνες και Τούρκοι στέλνουν άμεσα στρατεύματα για να καταλάβουν το νησί. H κάθε διμοιρία καταλαμβάνει περίπου… από μισό.

Τα αστεία αλλά και σοβαρά περιστατικά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων δεν αργούν να πάρουν διαστάσεις τσουνάμι. Πείνα, τρέλα, έρωτες και στρατιώτες διατεθειμένοι να αλληλοσκοτωθούν για χάρη μιας γυναίκας, σε μια μάχη που αναμένεται να είναι πολλών ρίχτερ.

Η νέα ταινία «ΑΙΓΑΙΟ SOS» του Πιέρρου Ανδρακάκου έρχεται 15 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την ODEON.

Οι πρωταγωνιστές

Στο «ΑΙΓΑΙΟ SOS» πρωταγωνιστούν οι Θοδωρής Αθερίδης («Straight Story», «Μια Μέλισσα Τον Αύγουστο», «Από Έρωτα», «Τέλειοι Ξένοι») στο ρόλο του Κλεάνθη Χάρισμα, ο -για την ταινία- άρτι αφιχθείς από το Λος Άντζελες Πάνος Βλάχος («Love In The End», «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», «Λατρεμένοι Μου Γείτονες», «Οι Βασιλιάδες», «Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα» και «Days Of Our Lives»(!) του NBC) ως ο Καρδιτσιώτης ΟΥΚάς Μαυρογιαννέας.

Πρωταγωνιστεί επίσης η εντυπωσιακή και ταλαντούχα ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου («Τέλειοι Ξένοι», «Βάκχες», «Ημερολόγιο Ενός Απατεώνα», «Δον Κιχώτης», «Άλλη Αίσθηση») ως η Ελληνο-ιταλίδα Γκαμπριέλα Ρομάνι, αλλά και ο νέος ζεν πρεμιέ της ελληνικής showbiz, Μιχάλης Λεβεντογιάννης («Τατουάζ», «Πιάφ», «Dogville»), στο ρόλο του γόη Βαλάση.

Μαζί τους ένα σπουδαίο καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών, όπως οι Nina Senicar, Δήμητρα Κολλά, Jerome Kaluta, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Νικόλας Μίχας, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Κωνσταντίνος Αρνοκούρος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Γιάννης Ζωγράφος, Σοφία Παυλίδου και Fu Yin.