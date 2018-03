Αφιερώνουμε την ημέρα στην Ελένη Φουρέιρα και στα 31α γενέθλια της νέας «Βασίλισσας».

Η Ελένη Φουρέιρα έχει γενέθλια στις 7 Μαρτίου και η φετινή χρονιά τη βρίσκει σε εντατικές προετοιμασίες προκειμένου να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 63ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Είναι η επόμενη «Βασίλισσα» της ελληνικής μουσικής σκηνής και τα επιτεύγματά της το βεβαιώνουν:

Έχει περισσότερες από 50 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα μουσικά βίντεο στην πλατφόρμα του YouTube. Είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα από Ελλάδα που μεταδόθηκε τραγούδι της στον ραδιοφωνικό σταθμό του «BBC Radio», το «Send For Me» Με τον A.M SNiPER.

Έγινε πλατινένια απονομή στον πρώτο της δίσκο. Η Ελένη Φουρέιρα έχει καταγράψει συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, όπως είναι οι J Balvin, Dan Ballan, Vassy, Afro B, Faydee κλπ. Πρόσφατα, ήταν μέλος κριτικής επιτροπής στο «So You Think You Can Dance» και έχει πραγματοποιήσει έξι περιοδείες σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Η Ελένη Φουρέιρα είναι ανάμεσα στα πιο aired ονόματα στα ελληνικά ραδιόφωνα, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Βαλκανίων και στα μουσικά τηλεοπτικά κανάλια.

Έχει συνεργασίες και χορηγίες με σημαντικά διεθνή brands. Εμφανίζεται σε κάθε απονομή των Video Music Awards και έχει συμμετάσχει σε πέντε διοργανώσεις του MadWalk, το μεγαλύτερο μουσικό έργο στην Ελλάδα, μαζί με διεθνώς αναγνωρισμένους σχεδιαστές μόδας όπως ο Βρεττός Βρεττάκος.

Η εμφάνισή της στα Video Music Awards του 2014 με τον J Balvin είναι το βίντεο από όλες τις διοργανώσεις, με πάνω 11,6 εκατομμύρια προβολές. Έχει κερδίσει οχτώ διαφορετικά βραβεία στα VMA από το 2011 έως και το 2017.

Με άλλα λόγια, η Ελένη Φουρέιρα είναι η «Queen F» της καρδιάς μας!

Τα 10+1 καλύτερα τραγούδια της Ελένης Φουρέιρα

11. «Άσε Με»

10. «Το Κάτι Που Έχεις»

9. «Τι Κοιτάς» feat. Mike

8. «Άνεμος Αγάπης»

7. «Δε Σου Χρωστάω Αγάπη»

6. «Reggaeton»

5. «Βασίλισσα»

4. «Πιο Έρωτας Πεθαίνεις»

3. «Tranquila» με τον J Balvin

2. «Ραντεβού Στην Παραλία»

1. «Στο Θεό Με Πάει»