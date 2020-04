Η Έλενα Παπαρίζου και ο Sergey Lazarev ένωσαν ξανά τις φωνές τους

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Sergey Lazarev ένωσαν την Αθήνα και τη Μόσχα με τη βοήθεια του Δημήτρη Κοντόπουλου.

Τα #Qsessions του Δημήτρη Κοντόπουλου συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Ο επιτυχημένος συνθέτης πολλών γνωστών και αγαπημένων τραγουδιών ενώνει διαδικτυακά τις δυνάμεις του με δημοφιλείς καλλιτέχνες σε μία σειρά acoustic διασκευών που δημοσιεύονται καθημερινά στο προφίλ του στο Instagram.

Στο 15ο #Qsession ο Δημήτρης Κοντόπουλος υποδέχθηκε την Ελληνίδα ντίβα της pop Έλενα Παπαρίζου και τον διάσημο Ρώσο τραγουδιστή Sergey Lazarev για να μας προσφέρουν μία ξεχωριστή στιγμή.

Να σημειωθεί ότι ο συνθέτης και παραγωγός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και με τους δύο καλλιτέχνες, ενώ η Έλενα Παπαρίζου και ο Sergey Lazarev έχουν μοιραστεί την ίδια σκηνή και έχουν τραγουδήσει μαζί.

Οι τρεις μουσικοί παρουσίασαν μία acoustic εκτέλεση του τραγουδιού «You Are The Only One» με την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου, με το οποίο ο Sergey Lazarev εκπροσώπησε τη Ρωσία στη Eurovision του 2016 στη Στοκχόλμη, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του μεγάλου τελικού.

Την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου έφερε και το τραγούδι «Scream» με το οποίο επέστρεψε πέρυσι ο Ρώσος καλλιτέχνης στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, κερδίζοντας στο Τελ Αβίβ ξανά την τρίτη θέση.

Το διαδικτυακό ντουέτο της Έλενας Παπαρίζου και του Sergey Lazarev ξύπνησε αναμνήσεις από τη συνάντησή τους στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2016, όπου είχαν τραγουδήσει και τότε το «You Are The Only One».

«Είναι πραγματικά λυπηρό… η Eurovision ακυρώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία. Όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατέψουμε την ανθρωπότητα αυτές τις μέρες!», έγραψε στο Instagram η Έλενα Παπαρίζου.

«Έτσι, ο Sergey Lazarev κι εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη διασκευή για να σκορπίσουμε λίγη αγάπη σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να συναντηθούμε ξανά και να τραγουδήσουμε μαζί», ανέφερε ο Lazarev στο δικό του λογαριασμό. «Ευχαριστώ την Έλενα και τον Δημήτρη για τη θαυμάσια εμπειρία! Υγεία, ειρήνη και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους στη Γη!»