Έλενα Παπαρίζου: Κυκλοφορεί remake του «Κάτσε Καλά» με την Marseuax και την Joanne

Το «Κάτσε Καλά» επιστρέφει ανανεωμένο.

Η Έλενα Παπαρίζου, η Marseaux και η Joanne ενώνουν τις δυνάμεις τους στο απόλυτο girl power anthem.

Η «Number One» σταρ της ελληνικής δισκογραφίας Έλενα Παπαρίζου συναντά μουσικά την «Chica» της pop Marseaux αλλά και την Joanne, το απόλυτο it girl της εποχής, σε ένα εκρηκτικό remake της επιτυχίας της «Κάτσε Καλά».

Το «Κάτσε Καλά» επιστρέφει 18 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του φρέσκο και ανανεωμένο με την υπογραφή των Arcade.

Τη νέα κυκλοφορία συμπληρώνει με ένα εκρηκτικό rap verse ο μετρ του είδους Solmeister.

Η Έλενα Παπαρίζου σύστησε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό τη Marseaux μέσα από την επιτυχία της «Deja Vu» στις αρχές του 2021.

Η Joanne ήταν η νικήτρια του «The Voice of Greece» για το 2020 με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, ενώ παρουσίασαν μαζί στη σκηνή των Mad Video Music Awards το 2021 μία νέα εκδοχή της επιτυχίας «Twist In My Sobriety» της Joanne, που κυκλοφόρησε ψηφιακά.

Το remake του «Κάτσε Καλά» θα μεταδίδεται αποκλειστικά σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου

Η συνεργασία της Έλενας Παπαρίζου με τη Marseaux και την Joanne θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI, a Universal Music Company στα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.

Το music video για το remake του «Κάτσε Καλά» θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου.