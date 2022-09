Έλενα Παπαρίζου, Marseaux, Joanne αποκαλύπτουν το remake του «Κάτσε Καλά»

Η Έλενα Παπαρίζου ανανεώνει το «Κάτσε Καλά» με τη βοήθεια της Marseaux και της Joanne.

Η Έλενα Παπαρίζου, η Marseaux και η Joanne ενώνουν τις δυνάμεις τους στο απόλυτο girl power anthem.

Η «Number One» σταρ της ελληνικής δισκογραφίας Έλενα Παπαρίζου συναντά μουσικά την «Chica» της pop Marseaux αλλά και την Joanne, το απόλυτο it girl της εποχής, σε ένα εκρηκτικό remake της επιτυχίας της «Κάτσε Καλά».

Το «Κάτσε Καλά» επιστρέφει 18 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του φρέσκο και ανανεωμένο με την υπογραφή των Arcade. Τη νέα κυκλοφορία συμπληρώνει με ένα εκρηκτικό rap verse ο μετρ του είδους Solmeister.

Η Έλενα Παπαρίζου σύστησε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό τη Marseaux μέσα από την επιτυχία της «Deja Vu» στις αρχές του 2021.

Η Joanne ήταν η νικήτρια του «The Voice of Greece» για το 2020 με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, ενώ παρουσίασαν μαζί στη σκηνή των Mad Video Music Awards το 2021 μία νέα εκδοχή της επιτυχίας «Twist In My Sobriety» της Joanne, που κυκλοφόρησε ψηφιακά.

Στο super cool μουσικό βίντεο του τραγουδιού απολαμβάνουμε την Έλενα Παπαρίζου, τη Marseaux και την Joanne να εργάζονται σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων χορεύοντας υπό τους ρυθμούς του «Κάτσε Καλά».

Με τη βοήθεια της Έλενας Παπαρίζου, ο χώρος μετατρέπεται σταδιακά σε ένα disco party με τα τρία κορίτσια να τα «σπάνε» σε ένα πρωτότυπο και αυτοσχέδιο stage, παρέα με τις φίλες τους. Τη σκηνοθεσία στο music video ανέλαβε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος, ενώ την χορογραφία επιμελήθηκε ο Tasos Xiarcho.

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως coach στο «The Voice of Greece», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 2 Οκτωβρίου.

Το remake του «Κάτσε Καλά» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI, a Universal Music Company.