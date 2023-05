Έκθεση για την Taylor Swift στο Country Music Hall of Fame

Το Country Music Hall of Fame ανοίγει την γκαρνταρόμπα της Taylor Swift και παρουσιάζει στο κοινό τις πιο iconic εμφανίσεις της.

Το Country Music Hall of Fame στο Νάσβιλ του Τενεσί εγκαινίασε μία νέα έκθεση με θέμα την Taylor Swift.

Η έκθεση με τίτλο «Through Taylor Swift’s Eras» είναι μία ξενάγηση μέσω της μόδας στις τελευταίες δύο δεκαετίες της καριέρας της country τραγουδίστριας που έγινε η απόλυτη pop star.

Το παλαιότερο σύνολο που διαθέτει η έκθεση είναι ένα ροδακινί φλοράλ φόρεμα και οι καουμπόικες μπότες που φόρεσε η Taylor Swift στα ACM Awards το 2006 – την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε τον πρώτο δίσκο της.

Το πιο πρόσφατο από τα looks της Taylor Swift που θα συναντήσετε στην έκθεση είναι ένα πλεκτό γιλέκο και ένα κοτλέ παντελόνι που φορούσε στο πρόσφατο μουσικό βίντεο για το «Lavender Haze»

«Η Taylor Swift επαναπροσδιορίζει με συνέπεια τον εαυτό της», αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης στον ιστότοπο του Country Music Hall of Fame.

«Κάθε νέο άλμπουμ, δέκα από το ντεμπούτο της το 2006, φέρνει αλλαγές στα ρούχα της για τη σκηνή, το χτένισμά της και συχνά τη μουσική κατεύθυνσή της, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εποχή της καριέρας της», σημειώνεται.

Επίσης, η έκθεση φιλοξενεί αστραφτερά σύνολα από τις περιοδείες της Taylor Swift για τα άλμπουμ «Fearless» (2008), «Speak Now» (2010) και «1989» (2014), η κόκκινη στολή τσίρκου από την εκτέλεση του «We Are Never Ever Getting Back Together» στην περιοδεία του «Red» και το γούνινο μαύρο κορμάκι από το μουσικό βίντεο για το «Look What You Made Me Do» το 2017.

Οι θαυμαστές μπορούν επίσης να δουν από κοντά το ροζ μπικίνι και το σακάκι από το music video του «You Need To Calm Down» (2019), καθώς και τη ζακέτα και το καρό παλτό με τα οποία φωτογραφήθηκε η Taylor Swift για τα εξώφυλλα των άλμπουμ «Folklore» (2020) και «Evermore» (2021).

Από την έκθεση δεν λείπουν το μοβ καπέλο και η ρόμπα που φόρεσε η Taylor Swift όταν παρέλαβε πέρυσι τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αλλά και το μπουστάκι με πούλιες από το μουσικό βίντεο για το «Bejeweled».

Στο Country Music Hall of Fame στεγάζεται επίσης από το 2023 το Εκπαιδευτικό Κέντρο «Taylor Swift», ένας χώρος διδασκαλίας αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων που δώρισε η τραγουδίστρια πριν από δέκα χρόνια.

Το κέντρο προσφέρει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών, μεταξύ των οποίων δραστηριότητες για σχολικές ομάδες, ειδικά προγράμματα για νήπια, εργαστήρια για εφήβους και συζητήσεις για βιβλία για περίεργους ενήλικες.

Το κέντρο διαθέτει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα με μουσικά όργανα για πρακτική εξάσκηση, ένα εργαστήριο μάθησης και μία γκαλερί με διαδραστικά εκθέματα για παιδιά, τα οποία εκτείνονται σε δύο ορόφους.

Η είσοδος στην έκθεση «Through Taylor Swift’s Eras», η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 31 Μαΐου, περιλαμβάνεται στα εισιτήρια γενικής εισόδου του μουσείου του Country Music Hall of Fame.