Έκθεμα σε μουσείο η τουαλέτα του John Lennon

Μία πορσελάνινη τουαλέτα που κάποτε ανήκε στον John Lennon φιλοξενείται στο Μουσείο των Beatles στο Λίβερπουλ.

Η τουαλέτα, η οποία κάποτε βρισκόταν στο σπίτι του John Lennon και της Yoko Ono στο Berkshire της Αγγλίας, έχει μπλε και λευκά φλοράλ σχέδια και μπορείτε να τη δείτε παρακάτω.

Το αντικείμενο παραχωρήθηκε στο μουσείο από έναν άνδρα που πλήρωσε 1.000 λίρες για την τουαλέτα σε δημοπρασία το 1989, όταν ο σεΐχης Zayed bin Sultan Al Nahyan αγόρασε το ακίνητο του John Lennon και της Yoko Ono και πούλησε όλο το περιεχόμενό του.

«Μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα υπάρχει στην αίθουσα καθώς θυμόμαστε τον John και αποκαλύπτουμε ένα πολύ ιδιόμορφο αντικείμενο στον 3ο όροφο (1967-1970)», έγραψε το Μουσείο των Beatles σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο ιδιοκτήτης του μουσείου, Roag Best, ο οποίος είναι αδελφός του αρχικού ντράμερ των Beatles, Pete, εξήγησε στο BBC News πώς κατέληξε ανάμεσα στα εκθέματα η πορσελάνινη τουαλέτα του John Lennon.

«Ο άνθρωπος επικοινώνησε μαζί μας, μας είπε ότι απλά (η τουαλέτα) καθόταν στο σπίτι του και μάζευε σκόνη και μας ρώτησε αν θα θέλαμε να την τοποθετήσουμε ως έκθεμα στο μουσείο», είπε.

«Σκεφτήκαμε: “Λοιπόν, είναι λίγο ιδιόρρυθμο, δεν είναι αυτό που κανονικά θα εκθέταμε, αλλά ποιος είναι αυτός που θα πει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να εκθέτουμε, οπότε, ελάτε, θα το δοκιμάσουμε”», συνέχισε.

«Νομίζω ότι οι επισκέπτες του μουσείου θα σκεφτούν: “Είναι τρελοί αυτοί οι τύποι;”. Αλλά μας αρέσει να κάνουμε πράγματα μακριά από τα συνηθισμένα, οπότε αυτό ταιριάζει απόλυτα. Είναι μια πολύ, πολύ φανταχτερή τουαλέτα και είναι πιθανώς η πιο ακριβή τουαλέτα στη χώρα», πρόσθεσε.

Η τουαλέτα προέρχεται από τη διατηρητέα εξοχική κατοικία Tittenhurst Park όπου ο John Lennon έζησε με τη Yoko Ono από το 1969 έως το 1971 και όπου έγραψε το κλασικό τραγούδι του «Imagine».

Το αρχοντικό των 290 στερεμάτων πωλήθηκε στον Ringo Starr όταν ο John Lennon και η Yoko Ono μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη. Σε δημοπρασία έχουν πωληθεί δύο τουαλέτες από το Tittenhurst Park, με τον Roag Best να αναφέρει ότι η άλλη τουαλέτα πωλήθηκε πρόσφατα για 15.000 λίρες.

Todays World Premier Reveal at the Liverpool Beatles Museum- Mathew Street. An extra special feeling in the room as we remember John and unveil a very quirky item on the 3rd floor (1967-1970). #TheBeatles #JohnLennon #BeatlesMuseum #MathewStreet pic.twitter.com/BykpSej3Qg

— Liverpool Beatles Museum (@beatlesmuseum_) December 8, 2022