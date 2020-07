Έκκληση από Ed Sheeran, Paul McCartney και Rolling Stones για τη σωτηρία της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας

Πάνω από 1.500 Βρετανοί μουσικοί συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή με αποδέκτη τον Υπουργό Ψηφιακών Μέσων, Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Oliver Dowden, ζητώντας υποστήριξη για τη βιομηχανία της ζωντανής μουσικής της χώρας κατά τη διάρκειας της πανδημίας του κορονοϊού.

Μεταξύ των καλλιτεχνών και των συγκροτημάτων που υπογράφουν την επιστολή είναι οι Paul McCartney, Rolling Stones, Ed Sheeran, Eric Clapton, Dua Lipa, Liam Gallagher, Coldplay και Sting.

«Καθώς δεν διαφαίνεται τέλος στην κοινωνική αποστασιοποίηση και η οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, το μέλλον των συναυλιών και των φεστιβάλ και των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων τους φαίνεται ζοφερό», αναφέρει η επιστολή.

«Μέχρι να μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά αυτές οι επιχειρήσεις, κάτι που θα συμβεί πιθανότατα το 2021 το νωρίτερο, η κυβερνητική υποστήριξη θα είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη των μαζικών πτωχεύσεων και το τέλος αυτής της βιομηχανίας που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως», τονίζεται.

Η επιστολή σημειώνει ότι η βρετανική μουσική βιομηχανία απέφερε με 4,5 δισεκατομμύρια λίρες (4,99 δισ. ευρώ) στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι, διατηρώντας ενεργές 210.000 θέσεις εργασίας.

Ο Υπουργός Oliver Dowden απάντησε στην ανοιχτή επιστολή των Βρετανών καλλιτεχνών μέσω μηνύματος που ανάρτησε στο Twitter.

«Κατανοώ την έντονη αγωνία αυτών που εργάζονται στη μουσική και την επιθυμία τους να καθοριστούν οι ημερομηνίες για την επανέναρξη (των συναυλιών). Πιέζω σκληρά για αυτές τις ημερομηνίες και για να σας δώσω έναν σαφές σχέδιο δράσης», δήλωσε.

Ωστόσο ο Dowden τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν «πολύ δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της κοινωνικής αποστασιοποίηση, για την οποία γνωρίζουμε ότι έχει σώσει ζωές».

