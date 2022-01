Ειρήνη Παπαδοπούλου και Νίκος Κοκλώνης τραγουδούν «Λέει Λέει Λέει» σε ένα εκρηκτικό ντουέτο

Το εκρηκτικό ντουέτο κυκλοφορεί επίσημα.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η εκρηκτική Ειρήνη Παπαδοπούλου παρουσίασε για πρώτη φορά στην σκηνή του «Just The 2 Of Us» το νέο τραγούδι της «Λέει Λέει Λέει» σε συνεργασία με τον ανατρεπτικό Νίκο Κοκλώνη.

Το άκρως κολλητικό «Λέει Λέει Λέει» αποτελεί διασκευή του mega hit «Suga Suga» των Βαλκανίων που κυκλοφόρησε από τον MC Yankoo με τη συμμετοχή των DJ Bobby B. και Jacky Jack.

Τους ελληνικούς στίχους του τραγουδιού υπογράφει η Σοφία Παπαβασιλείου.

Το ολοκαίνουργιο music video της Ειρήνης Παπαδοπούλου και του Νίκου Κοκλώνη είναι πλέον διαθέσιμο σε σκηνοθεσία του Κώστα Καπετανίδη.

Πατήστε το play παρακάτω και απολαύστε το πιο hot ντουέτο της χρονιάς.

Το «Λέει Λέει Λέει» είναι το επόμενο τραγούδι της Ειρήνης Παπαδοπούλου μετά το επίσης «Ya Habibi», ένα ερωτικό single που ξεχώρισε για τα ethnic στοιχεία στον ήχο του και μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η συνεργασία της Ειρήνης Παπαδοπούλου και του Νίκου Κοκλώνη στο «Λέει Λέει Λέει» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI, a Universal Music Company.