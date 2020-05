Έγκυος η Nicki Minaj; – Τα συμπτώματα και τα υπαινικτικά μηνύματα

Τις υποψίες κίνησαν οι ισχυρισμοί της Nicki Minaj.

Η Nicki Minaj αποκάλυψε ότι έχει όλα τα συμπτώματα εγκυμοσύνης και φούντωσε τις φήμες ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Kenneth Perry.

Η 37χρονη ράπερ άρχισε τις νύξεις περί εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε στο Twitter με τους θαυμαστές, με αφορμή τη συμμετοχή της στο remix για το τραγούδι «Say So» της Doja Cota.

Τις υποψίες κίνησαν αρχικά οι λιγούρες που ανέφερε ότι έχει η Nicki Minaj όταν ρωτήθηκε τι μαγειρεύει ενώ είναι σε απομόνωση στο σπίτι της.

«Μπριζόλες. Γαρίδες. Συν τα διάσημά μου cheeseburgers. Τόσο ωραία. Έχω πραγματικά λιγούρες για κόκκινο κρέας και μετά λιγούρες για σαλάτα με επιπλέον πιπεριές χαλαπένιο. Παραγγείλαμε νάτσος με κοτόπουλο που δεν συνοδεύονταν από πιπεριές χαλαπένιο. Ποιος το κάνει αυτό;», ανέφερε.

Absolutely. Steak. Shrimp. Plus my famous cheeseburgers. So good. Been rlly having red meat cravings then salad cravings with extra jalapeños. Ordered Chkn nachos that didn’t come w/jalapeños. Who does that? Wow. https://t.co/8QuYvSanMz — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020

Τις φήμες πυροδότησε μια θαυμάστρια που ρώτησε αμέσως μετά τη ράπερ: «Μήπως κάνεις επίσης εμετό το πρωί και πρέπει να πηγαίνεις συχνά στο μπάνιο;»

«Δεν κάνω εμετό. Όμως έχω ναυτία και ασταμάτητη συχνουρία», απάντησε η Minaj. «Θεέ μου, τι πιστεύετε παιδιά ότι σημαίνει αυτό;», πρόσθεσε.

Lmao. No throwing up. But nausea and peeing non stop. Omg what do u think this means guys???? Lmaooooooooooo https://t.co/NLxdgw01fD — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020

Η Nicki Minaj κατακλύστηκε έπειτα από μηνύματα που της ζητούσαν να αναρτήσει φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλιά της.

«Σε μερικούς μήνες. Ο κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος», σχολίασε με τρόπο που δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις υποψίες.

Yea in a couple months. The world ain’t ready yet 🥰☺️😘 https://t.co/E5bf12pAek — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020

Η «βασίλισσα της hip-hop» αποκάλυψε επιπλέον ότι υπάρχουν ορισμένα κρυφά μηνύματα στο remix για το «Say So» της Doja Cat στο οποίο συμμετείχε, με τους θαυμαστές της να εικάζουν ότι ίσως αφορούν την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη της.

«Υπάρχουν σίγουρα κάποια κρυφά μηνύματα στο remix. Μόνο τα καλύτερα μωρά μου θα ξεκλειδώσουν τα μυστικά», τόνισε η Nicki Minaj.