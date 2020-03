Πέθανε στα μόλις 59 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο ο Bill Rieflin. Ο ντράμερ των Ministry, ο οποίος πιο πρόσφατα είχε παίξει με τους King Crimson. Την είδηση του θανάτου του ντράμερ έκανε γνωστή στο Twitter ο μπασίστας των Nirvana, Krist Novoselic.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την τραγουδίστρια και ηθοποιό Toyah Willcox, σύζυγο του Robert Fripp των King Crimson.

Αλλά και ο ντράμερ Matt Chamberlain και η δημοσιογράφος Ann Powers.

Seeing news that my old friend Bill Rieflin has died of cancer. You know him as a mighty drummer for bands from Ministry to later R.E.M. To me he was the kindest guy who worked with me at Tower Records SF when I was 19 and so uncool. Hadn't seen him for a while but I am so sad. pic.twitter.com/MAXjc3TzNX

— Feeling Distant (@annkpowers) March 24, 2020