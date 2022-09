Έφτυσε ο Harry Styles τον Chris Pine στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας;

Η στιγμή που έχει συζητηθεί είναι «το αποτέλεσμα μιας περίεργης διαδικτυακής ψευδαίσθησης».

Το διαδίκτυο δεν έχει σταματήσει να συζητά αν ο Harry Styles έφτυσε τον Chris Pine στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Μετά από πολλές φήμες που έκαναν λόγο για παρασκηνιακές διαμάχες, ειδικά μεταξύ της σκηνοθέτριας Olivia Wilde και της πρωταγωνίστριας Florence Pugh για τον Harry Styles, το καστ του «Don’t Worry Darling» επανενώθηκε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τον Harry Styles, τη Florence Pugh, τον Chris Pine, την Olivia Wilde, την Gemma Chan και τον Nick Kroll να ποζάρουν στο κόκκινο χαλί σχεδόν κατέλαβαν το Twitter εκείνο το βράδυ, αλλά μια συγκεκριμένη στιγμή ξεχώρισε σίγουρα από τις υπόλοιπες.

Σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Harry Styles φαίνεται να παίρνει τη θέση του δίπλα στον Chris Pine στο θέατρο για την προβολή της ταινίας. Καθώς πηγαίνει να καθίσει, ο 28χρονος τραγουδιστής ζαρώνει τα χείλη του και την ίδια στιγμή, ο Chris Pine παγώνει και σταματάει να χειροκροτεί, πριν κοιτάξει προς τα πόδια του.

Το σύντομο απόσπασμα έχει προκαλέσει συζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά, με κάποιους να εξετάζουν το βίντεο καρέ – καρέ για να προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν ο Harry Styles… έφτυσε τον συμπρωταγωνιστή του.

Εν τω μεταξύ, άλλοι υπερασπίστηκαν τον pop star, τονίζοντας ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τόσο άκομψο.

Άλλοι πάλι μοιράστηκαν διαφορετικές οπτικές γωνίες και αποσπάσματα της στιγμή, στα οποία φαίνεται καλύτερα ότι ο Chris Pine απλά έτυχε να κοιτάζει προς τα κάτω αναζητώντας τα γυαλιά ηλίου του ακριβώς τη στιγμή που ο Hary Styles ζάρωσε τα χείλη του.

«Είναι το αποτέλεσμα μιας περίεργης διαδικτυακής ψευδαίσθησης που είναι ξεκάθαρα παραπλανητική και επιτρέπει ανόητες εικασίες», ανέφερε εκπρόσωπος του Chris Pine για το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Harry Styles δεν έφτυσε τον Chris Pine. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά σεβασμός μεταξύ τους και κάθε υποψία περί του αντιθέτου είναι μια απροκάλυπτη προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση που απλά δεν υπάρχει», διευκρίνισε.

Δείτε το επίμαχο βίντεο και τις αντιδράσεις των χρηστών των κοινωνικών δικτύων παρακάτω.

