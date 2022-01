Ο Edward Norton απέτισε φόρο τιμής στον Meat Loaf – Είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο «Fight Club»

Ο Edward Norton απέτισε φόρο τιμής στον εμβληματικό ροκ σταρ Meat Loaf και συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Fight Club», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

«Δεν κρατάω φωτογραφίες από ταινίες στο σπίτι. Αλλά έχω αυτή εδώ στο γραφείο μου σε κορνίζα γιατί με κάνει να χαμογελάω κάθε φορά», έγραψε ο Edward Norton στο Twitter στη λεζάντα μίας κοινής φωτογραφίας του από την ταινία «Fight Club» του 1999, στην οποία αγκαλιάζει τον τραγουδιστή του «I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)».

«Έχει χαραγμένο το “Love and Hugs, Meat” (Αγάπη και αγκαλιές, Meat) και τον συνοψίζει πολύ καλά. Ήταν τόσο αστείος. Και ευγενικός. Και ζεστός με όλους. Μια γλυκιά ψυχή. RIP Meat Loaf», συνέχισε.

«Για εμάς θα είναι πάντα ο “Bob” (ο χαρακτήρας του στο “Fight Club”). Ήταν μερικοί υπέροχοι μήνες γέλιου και ασέβειας», πρόσθεσε σε ένα δεύτερο tweet με μια ακόμη κοινή φωτογραφία τους από την ταινία «Fight Club», η οποία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Chuck Palahniuk.

«Το πιο δύσκολο πράγμα στη συνεργασία με τον Meat ήταν να περάσεις οποιαδήποτε από αυτές τις γελοίες στιγμές χωρίς να τρελαθείς. Αυτός ξαπλωμένος στο τραπέζι να παριστάνει τον νεκρό και μετά να τραγουδάει Zeppelin. Ωραίες στιγμές», συνέχισε.

Στην ταινία, ο Meat Loaf υποδυόταν τον Bob Paulsen, έναν άνδρα με καρκίνο των όρχεων που εμφάνισε γυναικομαστία και εντάχθηκε στο Fight Club όταν συνάντησε τον «Αφηγητή» που υποδυόταν ο Edward Norton στη συγκέντρωση μιας ομάδας υποστήριξης.

Ο βραβευμένος με Grammy ροκ σταρ Meat Loaf πέθανε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του.

Η είδηση του θανάτου του, η οποία έγινε γνωστή την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

«Τα ρήγματα του ουρανού θα ηχούν με ροκ», έγραψε στο Twitter ο σπουδαίος συνθέτης Andrew Lloyd Webber.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Meat Loaf. Δώσε τους χαιρετισμούς μου στον Jim», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον συνθέτη, στιχουργό και παραγωγό Jim Steinman, ο οποίος πέθανε λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2021 και είχε συνεργαστεί με τον Lloyd Webber στη θεατρική μεταφορά του μιούζικαλ «Whistle Down The Wind» και με τον Meat Loaf στο βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Bat Out Of Hell».

Η Cher έγραψε: «Διασκεδάσαμε τόσο πολύ με τον Meat Loaf όταν κάναμε το “Dead Ringer”. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του».

Ο Adam Lambert ανέφερε στο Twitter: «Ένας τρυφερός εγκάρδιος δυναμικός ροκ σταρ για πάντα και για πάντα. Ήσουν τόσο ευγενικός. Η μουσική σου θα είναι πάντα εμβληματική. Είμαι σίγουρος ότι τραγουδάς συναυλίες στο υπερπέραν. Αναπαυθείτε εν ειρήνη, κύριε».

Ο Meat Loaf, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Michael Lee Aday, έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Deborah Gillespie και τις κόρες του Pearl και Amanda Day.

To us he will always be ‘Bob’. Those were some wonderful months of laughter & irreverence. The hardest thing about working w/ Meat was getting through any of these ridiculous moments without cracking up. Him lying on the table playing dead then belting out Zeppelin. Good times 🙏 pic.twitter.com/ZKnf7tPpAs

— Edward Norton (@EdwardNorton) January 21, 2022