Το «Upside Down» είναι το νέο single των Editors

«Upside Down» από τους Editors.

Οι Editors κυκλοφορούν το music video του «Upside Down».

Λιγότερο από δύο μήνες πριν τις επερχόμενες εμφανίσεις τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι Editors παρουσιάζουν το νέο single «Upside Down», ένα από τα νέα τραγούδια που ηχογράφησαν για το πρόσφατο άλμπουμ «Black Gold / The Best Of Editors».

To «Black Gold» που κυκλοφόρησε στις 25 Οκτωβρίου, αντικατοπτρίζει τα τελευταία 15 χρόνια του βρετανικού rock συγκροτήματος, αλλά παράλληλα δίνει μια μικρή γεύση από το συναρπαστικό μέλλον του γκρουπ.

Το άλμπουμ περιέχει 13 μεγάλες επιτυχίες από τα προηγούμενα έξι άλμπουμ τους, μεταξύ των οποίων τα singles «Sugar», «Munich», «Papillon», «An End Has A Start», «No Harm», «Smokers Outside The Hospital Doors», αλλά και τρία καινούργια τραγούδια.

Ένα από τα καινούργια τραγούδια του «Black Gold» είναι το indie-rock «Upside Down».

To music video για το «Upside Down» έχει σκηνοθετήσει ο Rahi Rezvani, σταθερός συνεργάτης των Editors.

Στο μεταξύ, οι Editors θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για δύο μοναδικές εμφανίσεις: την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο «Principal Club» στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Γήπεδο του Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Το συγκρότημα από το Birmingham έχει αποκτήσει έναν απίστευτο δεσμό με το ελληνικό κοινό, το οποίο συρρέει κατά χιλιάδες στις εμφανίσεις τους για να απολαύσει την επικά μελαγχολική φωνή του Tom Smith στα τραγούδια των Editors, που πλέον συγκαταλέγονται στα σημεία αναφοράς της εποχής μας.