Οι Editors επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και ήδη μπορούμε ν’ ακούσουμε το πρώτο single

Το νέο άλμπουμ των Editors (το έκτο της καριέρας τους) θα τιτλοφορείται “Violence” και μπορείτε να το ακούσετε από τις 9 Μαρτίου.

Το άλμπουμ είναι η ιδανική συνέχεια του “In Dream” που κυκλοφόρησε το 2015 και στην παραγωγή μαζί με το συγκρότημα είναι ο Leo Abrahams και Benjamin John Power.



Του “Violence” προηγείται το single Magazine: «ένα δάχτυλο που δείχνει εκείνους που είναι στην εξουσία, πολιτικούς και διεφθαρμένους επιχειρηματίες», λέει το βρετανικό συγκρότημα σχετικά με το τραγούδι.

Ακούστε το:

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2002, όταν και τα μέλη τους σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του Στάφορντ τεχνολογία μουσικής. Αρχικά, υιοθέτησαν το όνομα Pilot, ωστόσο έμαθαν αργότερα πως υπήρχε ένα ποπ συγκρότημα της δεκαετίας του 1970 με το όνομα αυτό. Αργότερα υιοθέτησαν το όνομα Snowfield, ενώ έγιναν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα που δεν είχαν υπογράψει σε δισκογραφική εταιρία. Όταν υπέγραψαν το 2005 στην Kitchenware Records, άλλαξαν για τελευταία φορά το όνομά τους σε Editors.

Τον Απρίλιο του 2005 κυκλοφόρησε το single «Munich» που έφτασε στα 25 πρώτα τραγούδια των Βρετανικών charts, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί ο δίσκος «The Back Room», που φτάνει στο #13 των Βρετανικών charts. Ο δίσκος «An End has a Start» ακολούθησε τον δίσκο αυτό, ενώ έφτασε αμέσως μετά την κυκλοφορία του στο #1 των charts, ενώ το πρώτο single του δίσκου αυτού, το «Smokers Outside the Hospital Doors» έφτασε στο Top 10 της Μεγάλης Βρετανίας.

Το 2009 κυκλοφόρησε ο τρίτος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο «In This Light and on This Evening» που είχε έντονες επιρροές από την ηλεκτρονική μουσική και έφτασε κατευθείαν στο #1 αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον τέταρτο δίσκο του «The Weight of Your Love»,το 2013 και ακολούθησε το «In Dream» το 2015.