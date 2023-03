Δύο κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης βρετανικής μουσικής στη σκηνή του EJEKT Festival 2023.



Οι Editors και οι Royal Arch θα πλαισιώσουν τους Florence + The Machine στο EJEKT Festival 2023.

H ανακοίνωση των Florence + The Machine ως headliners του EJEKT Festival 2023 προκάλεσε, αναμενόμενα, ντελίριο στους πολυπληθείς θαυμαστές τους στην Ελλάδα.

Το δεύτερο μεγάλο όνομα που θα εμφανιστεί στις 2 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, είναι οι πολυαγαπημένοι Editors, δημιουργώντας ένα ονειρεμένο line-up με δύο κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης βρετανικής μουσικής.

Επίσης, οι εξαιρετικοί Royal Arch θα εκπροσωπήσουν τον εγχώριο indie-rock ήχο.

Οι Editors διαγράφουν μία λαμπρή πορεία τους στις κορυφές του βρετανικού ροκ ήχου εδώ και δύο δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους έχουν κερδίσει τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να επιτύχει ένα συγκρότημα της Γηραιάς Αλβιόνας: πλατινένιους και χρυσούς δίσκους, hit singles, sold out περιοδείες και τη φήμη ενός από τα καλύτερα live acts της Ευρώπης.

Με όπλα τους τη μεγάλη, βαρύτονη φωνή και τη σαγηνευτική σκηνική παρούσια του Tom Smith, αλλά και με την ικανότητά τους να γράφουν riffs και τραγούδια – ύμνους, όπως τα «Munich», «An End Has A Start», «Smokers Outside The Hospital Doors», «Rats», «Papillon», «Blood», οι Editors συγκαταλέγονται στα πιο αγαπητά συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, με τις εμφανίσεις τους στη χώρα μας να έχουν γράψει συναυλιακή ιστορία.

Οι Royal Arch αποτελούν ένα από τα πλέον ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας indie σκηνής.

Κέρδισαν τις εντυπώσεις ήδη από την πρώτη κυκλοφορία τους το 2020 με το ατμοσφαιρικό single «La Nuit». Με το πρόσφατο τραγούδι τους, το «Why Don’t You? (Let It All Go)» απέδειξαν ότι θα μας απασχολούν για πολύ καιρό.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες

Προπώληση

Arena: 60 ευρώ, 65 ευρώ

VIP (Area B): 125 ευρώ

Διάθεση εισιτηρίων

– Online στο viva.gr

– Τηλεφωνικά στο 11876

– Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.