Οι Editors γιορτάζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα 15 χρόνια πορείας τους.

Οι Editors επιστρέφουν στη χώρα μας για δύο μοναδικές εμφανίσεις: την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο «Principal Club» στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Γήπεδο του Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Το συγκρότημα από το Birmingham έχει αποκτήσει έναν απίστευτο δεσμό με το ελληνικό κοινό, το οποίο συρρέει κατά χιλιάδες στις εμφανίσεις τους για να απολαύσει την επικά μελαγχολική φωνή του Tom Smith στα τραγούδια τους που πλέον συγκαταλέγονται στα σημεία αναφοράς της εποχής μας.

Η κορυφαία ροκ μπάντα που ανέδειξε «το νησί» στις πρόσφατες δεκαετίες, αποφάσισε να γιορτάσει τα 15 χρόνια πορείας της, με την κυκλοφορία του πρώτου best-of δίσκου της με τίτλο «Black Gold».

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου και θα περιέχει 13 μεγάλες επιτυχίες από τα προηγούμενα 6 άλμπουμ τους («Sugar», «Munich», «Papillon», «An End Has A Start», «No Harm», «Smokers Outside The Hospital Doors»), καθώς και 3 καινούργια τραγούδια.

Το «Black Gold» θα παρουσιαστεί ζωντανά στην ομώνυμη ευρωπαϊκή περιοδεία που θα καλύψει το πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς.

Το setlist να περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές της εξαιρετικά επιτυχημένης δισκογραφίας τους, η οποία ξεκίνησε το 2005 με το εντυπωσιακό ντεμπούτο τους «The Back Room» και ακολούθησε μετεωρική πορεία, καθώς έχουν κατορθώσει να πουλήσουν πάνω από 2.500.000 άλμπουμ, κερδίζοντας δύο πλατινένιους και ένα χρυσό δίσκο στη Βρετανία.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες

Για τη συναυλία της Αθήνας

Early Bird: 29€ (sold out)

Προπώληση (Α φάση): 32€

Προπώληση (Β φάση): 35€

Για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης

Early Bird: 29€ (sold out)

Προπώληση (Α φάση): 31€

Προπώληση (Β φάση): 33€

Σημεία προπώλησης: viva.gr, Public