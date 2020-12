Ο Eddie Vedder προσθέτει νέα κομμάτια στο EP «Matter Of Time»

Με επιπλέον υλικό εμπλουτίζεται το EP που κυκλοφόρησε πρόσφατα Eddie Vedder.

Ο Eddie Vedder συμπληρώνει με ακόμα τρία τραγούδια το πρόσφατο EP «Matter Of Time».

Ο κεντρικός τραγουδιστής των Pearl Jam προσθέτει στα δύο νέα πρωτότυπα τραγούδια που περιείχε αρχικά το EP μια σειρά από ακουστικές εκτελέσεις και διασκευές που παρουσίασε και ηχογράφησε κατά μήκος του 2020.

Όλες οι ηχογραφήσεις συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σε μία ολοκληρωμένη συλλογή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και μια ακουστική διασκευή του τραγουδιού «Growin’ Up» του Bruce Springsteen.

Στο EP «Matter Of Time» θα συναντήσετε επίσης μια δυναμική εκτέλεση του τραγουδιού «Future Days», όπως παρουσιάστηκε εξ αποστάσεως από τον Eddie Vedder στην τελετή απονομής των Game Awards 2020, των ετήσιων βραβείων της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών.

Το «Future Days» ήταν το κομμάτι με το οποίο έκλεινε το άλμπουμ «Lightning Bolt» (2013) των Pearl Jam, ενώ συμπεριλήφθηκε επίσης στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι «The Last of Us Part II» όπου επένδυσε μουσικά το δακρύβρεχτο και οδυνηρό αντίο μεταξύ των χαρακτήρων Ellie και Joel.

Η συλλογή περιέχει επίσης τις συναισθηματικές ερμηνείες του Eddie Vedder στα κλασικά τραγούδια «Porch» και «Just Breathe», οι οποίες ηχογραφήθηκαν για λογαριασμό του Amazon.

Το EP «Matter Of Time» κυκλοφόρησε από τις Monkeywrench και Republic Records / Universal Music στις 18 Νοεμβρίου περιλαμβάνοντας αρχικά το ομότιτλο τραγούδι «Matter Of Time» και το «Say Hi».