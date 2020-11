Ο Eddie Vedder των Pearl Jam κυκλοφορεί τα singles «Matter Of Time» και «Say Hi»

Δύο νέα σόλο τραγούδια από τον Eddie Vedder.

Ο Eddie Vedder, ο κεντρικός τραγουδιστής των Pearl Jam, κυκλοφορεί δύο νέα τραγούδια με τους τίτλους «Matter Of Time» και «Say Hi».

Ο 55χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε τα δύο singles κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού livestream «Venture Into Cures» που πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για να ευαισθητοποιήσει ν το κοινό σχετικά με την πομφολυγώδη επιδερμόλυση.

Το livestream πρόβαλε ιστορίες από ανθρώπους και οικογένειες που ζουν με τη νόσο και φιλοξένησε επίσης επώνυμους φίλους της μπάντας που ενημέρωσαν τους θεατές για την πομφολυγώδη επιδερμόλυση και βοήθησαν στη συγκέντρωση κεφαλαίων που θα διατεθούν στην έρευνα για ανάπτυξη θεραπείας για τη συγκεκριμένη νόσο και για άλλες σπάνιες παθήσεις.

Στην εκδήλωση του Eddie Vedde εμφανίστηκαν οι Judd Apatow, Bradley Cooper, Laura Dern, Billie Eilish, Chris Hemsworth, Jimmy Kimmel, David Letterman, Gaten Matarazzo, Luis «King Kong» Ortiz, Adam Sandler και Renée Zellweger.

Επίσης τραγούδησαν οι Jon Batiste, Alessia Cara, Andra Day, Glen Hansard, Adam Levine, Keb’ Mo’, Lukas, Micah και Willie Nelson, προσφέροντας ερμηνείας που θα μείνουν αξέχαστες στους θεατές. Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ.

Ο Eddie Vedder παρουσιάζει παράλληλα ένα animated video για το δυναμικό, γεμάτο πάθος και ποιητικό «Matter Of Time» και ένα live video για το «Say Hi», μια περιζήτητη live εκτέλεση που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση και ένα βινύλιο 7” ιντσών που θα περιέχει τα singles «Matter Of Time» και «Say Hi», με την προ-παραγγελία να έχει ξεκινήσει. Διαθέσιμη είναι επίσης μια συλλεκτική αφίσα της εκδήλωσης «Venture Into Cures» που σχεδίασε ο φημισμένος διάσημος σύγχρονος εικονογράφος και καλλιτέχνης Munk One.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα παραχωρηθούν στη Συνεργασία για την Έρευνα για την Πομφολυγώδη Επιδερμόλυση (EBRP), μια οργάνωση που έχουν ιδρύσει ο Eddie Vedder των Pearl Jam και η σύζυγός του Jill

Ως η μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση που στηρίζει την έρευνα για την πομφολυγώδη επιδερμόλυση, η EBRP έχει χρηματοδοτήσει 80 έργα μέσω του καινοτόμου μοντέλου της, επηρεάζοντας άμεσα το κλινικό τοπίο. Μέσω του έργου της οι κλινικές δοκιμές για τη νόσο έχουν αυξηθεί κατά 15 φορές. Μεταξύ τους τέσσερις κλινικές δοκιμές που έχουν φτάσει στη Φάση III, η τελική φάση πριν την έγκριση μιας νέας θεραπείας.

Τα singles «Matter Of Time» και «Say Hi» κυκλοφορούν από τις Monkeywrench / Republic Records / Universal Music.