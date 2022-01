Ο Eddie Vedder κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Brother The Cloud»

Παρά την αισιόδοξη μουσική του, το νέο τραγούδι του Eddie Vedder εξερευνά τη θλίψη που προκαλεί η απώλεια ενός στενού φίλου.

Ο Eddie Vedder κυκλοφορεί το νέο single με τίτλο «Brother The Cloud».

Πρόκειται για το επόμενο τραγούδι από το νέο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο «Earthling», που θα κυκλοφορήσει από τις Seattle Surf / Republic Records / Universal Music στις 11 Φεβρουαρίου.

Η ψηφιακή προπαραγγελία και το pre-save για το «Earthling» μόλις ξεκίνησε σε όλες τις πλατφόρμες streaming, όπως και η προπαραγγελία των φυσικών εκδόσεων (CD, βινύλιο, κασέτα).

Το «Earthling», σε παραγωγή του βραβευμένου με Grammy παραγωγού Andrew Watt, είναι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Eddie Vedder μετά το «Ukulele Songs» του 2011 και θα αποτελέσει επίσης την αφορμή για την πρώτη του σόλο περιοδεία μετά από πάνω από μια δεκαετία.

Εκτός από το «Brother The Cloud», το έδαφος για το νέο άλμπουμ του frontman των Pearl Jam έχουν προετοιμάσει το «Long Way», για το οποίο το «Variety» σημείωσε ότι «αφηγείται μια ιστορία ενός άνδρα που στοιχειώνεται από μια χαμένη αγάπη» και το «The Haves», για το οποίο το «Stereogum» ανέφερε ότι είναι «μια στοχαστική μπαλάντα για την προσωπική σύνδεση και ασχολείται με το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών».

Το άλμπουμ «Earthling» αναδεικνύει κάθε πλευρά του Eddie Vedder και περιλαμβάνει συνεργασίες με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς θρύλους της μουσικής, όπως οι Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Andrew Watt, Chad Smith και Josh Klinghoffer.

Προκειμένου να ζωντανέψει το άλμπουμ επί σκηνής, ο Eddie Vedder και οι Earthlings θα πραγματοποιήσουν μια σειρά συναυλιών στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο του «The Earthlings Tour 2022». Οι συναυλίες θα ξεκινήσουν στις 3 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη και θα ολοκληρωθούν στις 22 Φεβρουαρίου στη γενέτειρα του Vedder, το Σιάτλ. Τις συναυλίες θα ανοίγει ο Glen Hansard.

Οι Earthlings είναι ο ντράμερ Chad Smith, ο keybordist, κιθαρίστας και τραγουδιστής Josh Klinghoffer, ο μπασίστας Chris Chaney, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Glen Hansard και ο κιθαρίστας Andrew Watt. Το νεοσύστατο συγκρότημα έκανε την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στο «Ohana Festival» του Eddie Vedder τον περασμένο Σεπτέμβριο.