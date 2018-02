Το ανερχόμενο boy band των Why Don’t We συναντά ο Ed Sheeran και βάζει τη μαεστρία του στο νέο τραγούδι τους.

Ο Ed Sheeran αποτελεί αναμφισβήτητα τον καλύτερο τραγουδιστή – τραγουδοποιό της γενιάς του.

Εκτός από τα αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας του που κάνουν θραύση, ο Βρετανός hitmaker έχει συνυπογράψει επιτυχίες όπως το «Love Yourself» για τον Justin Bieber, αλλά και το «Cold Water» των Major Lazer με τον Καναδό αστέρα και τη MØ, τα «Moments» και «Night Changes» για τους One Direction, το «Strip That Down» του Liam Payne, το «Your Song» της Rita Ora.

Η υπογραφή του υπάρχει ακόμα στα ολοκαίνουρια «End Game» της Taylor Swift και «River» του Eminem, όπου συμμετέχει και με τη φωνή του.

Η καινούρια συνεργασία του Ed Sheeran πραγματοποιείται με ένα ανερχόμενο boy band από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Why Don’t We, για τους οποίους συνυπογράφει το «Trust Fund Baby».

Η πενταμελής dance-pop μπάντα σχηματίστηκε στα τέλη του 2016 και έχει αποκτήσει μία πιστή βάση κοινού, η οποία συνέβαλε στην ταχύτατη άνοδο του συγκροτήματος. Οι Why Don’t We έχουν κυκλοφορήσει τρία EPs, με το τελευταίο να ανεβαίνει στο Νο1 του chart στο «Billboard» για τους ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Ο Daniel Seavey, ο Zach Herron, ο Corbyn Besson, ο Jonah Marais και ο Jack Avery υπέγραψαν πρόσφατα συμβόλαιο με την Atlantic Records (Warner Music). Κάθε μέλος αποτελούσε έναν ανερχόμενο σόλο καλλιτέχνη, ο καθένας με το δικό του κοινό, οι οποίοι συναντήθηκαν σε διάφορες περιοδείες πριν αποφασίσουν να ενώσουν τα ταλέντα τους.

Στη δημιουργία του «Trust Fund Baby» συμβάλλει και ο στενός συνεργάτης του Ed Sheeran, o Steve Mac.