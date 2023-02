Ο Ed Sheeran τραγούδησε το «I See Fire» στο σκηνικό του «Χόμπιτ» και του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Ed Sheeran βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί το σκηνικό των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Χόμπιτ».

Ο Ed Sheeran πραγματοποίησε μία εμφάνιση – έκπληξη στο Hobbiton.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός έκανε μία μικρή παράκαμψη στην περιοδεία του στη Νέα Ζηλανδία για να επισκεφθεί το Hobbiton, το υπαίθριο κινηματογραφικό σκηνικό στο οποίο γυρίστηκαν οι θρυλικές ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και τα prequels του «The Hobbit».

Σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του TikTok, ο Ed Sheeran εμφανίζεται να παίζει την κιθάρα του στο «Green Dragon Inn» και να τραγουδά το τραγούδι του «I See Fire», που κυκλοφόρησε το 2013 για το soundtrack της ταινίας «The Hobbit: The Desolation of Smaug» (Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή).

«Είχαμε έναν απροσδόκητο επισκέπτη στο The Green Dragon Inn απόψε», σχολίασε το Hobbiton στον λογαριασμό του στο TikTok.

Το Hobbiton, το οποίο είναι γνωστό σε εκατομμύρια ανθρώπους ως το χωριό όπου γεννήθηκαν ο Φρόντο, ο Σαμγουάιζ και δεκάδες άλλα χόμπιτ, βρίσκεται στο Waikato στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας και υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι ξεναγήσεις στον χώρο, έκτασης 55 στρεμμάτων, ξεκίνησαν το 2002 και συνεχίζονται καθημερινά.

Ο σκηνοθέτης Peter Jackson ήταν αυτός που είχε αναθέσει προσωπικά στο Ed Sheeran να γράψει το «I See Fire» ειδικά για την ταινία «The Hobbit: The Desolation of Smaug». Το «I See Fire» ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας.

«Ήταν τέλειο για εμένα να κάνω το τραγούδι για το “The Hobbit”, επειδή είναι αρκετά φολκ και ριζοσπαστικό», δήλωσε ο Sheeran κατά τη διάρκεια των πρώτων BBC Music Awards το 2014. «Ένας τριχωτός κοντός νάνος θα έπρεπε να τραγουδάει ένα τραγούδι γι’ αυτό!»

Μετά από τρεις συναυλίες προθέρμανσης στην Όπερα του Ουέλινγκτον τον περασμένο μήνα, η περιοδεία του Ed Sheeran στη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησε επίσημα από το Sky Stadium του Ουέλινγκτον στις 2 Φεβρουαρίου.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο με συναυλίες στο Eden Park του Όκλαντ, πριν ο Ed Sheeran κατευθυνθεί στην Αυστραλία για συναυλίες στο Μπρίσμπεϊν, το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα και το Περθ.

Μετά τις συναυλίες στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, ο Ed Sheeran θα μεταφέρει την περιοδεία του «Mathematics Tour» στη Βόρεια Αμερική τον Μάιο, όπου θα εμφανιστεί σε χώρους σε όλες τις ΗΠΑ μέχρι την τελευταία στάση του στο Λος Άντζελες τον Σεπτέμβριο.