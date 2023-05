Ο Ed Sheeran τραγούδησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες

Μία ευχάριστη έκπληξη απόλαυσαν από τον Ed Sheeran οι περαστικοί σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ.

Ο Ed Sheeran είχε πολλά να γιορτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο μεταξύ της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του «Subtract» την Παρασκευή και της νίκης του στην πολύκροτη δίκη για το «Thinking Out Loud» την περασμένη εβδομάδα.

Ο Βρετανός τραγουδιστής έκανε έκπληξη στους περαστικούς παρουσιάζοντας τραγούδια από τη νέα δισκογραφική δουλειά του κατά τη διάρκεια μίας σειράς απρόσμενων εμφανίσεων που έκανε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, του Ντάλας και του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Το πάρτι ξεκίνησε από το Soho της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 5 Μαΐου, με τον Ed Sheeran να ανεβαίνει στην οροφή ενός αυτοκινήτου μάρκας Volvo και να ερμηνεύει έξι τραγούδια σε ακουστικές εκτελέσεις, μεταξύ των οποίων το «Thinking Out Loud» και το τελευταίο του single «Boat».

Στην ίδια γειτονιά βρίσκεται και το pop-up κατάστημα «The Subtract Experience» που δημιουργήθηκε για το νέο άλμπουμ του τραγουδιστής.

Σε ένα άλλο βίντεο, φαίνεται ότι ο Ed Sheeran επάνδρωσε ένα φορτηγάκι με παγωτά και μοίρασε μερικές λιχουδιές στους θαυμαστές του στο Ντάλας και ερμήνευσε το «Eyes Closed» πριν κάνει στάση με την περιοδεία του «Mathematics Tour» στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας το βράδυ του Σαββάτου.

Την επόμενη ημέρα, ο Ed Sheeran ανέβηκε σε ένα ανοιχτό διώροφο λεωφορείου StarLine City Sightseeing στο Λος Άντζελες.

«Έχω ένα διαφορετικό όχημα για περισσότερη διασκέδαση», ανέφερε για την εμφάνιση – έκπληξη που πραγματοποίησε στο Λος Άντζελες. «RIP το Volvo».

Ο Ed Sheeran ολοκλήρωσε το μεγάλο Σαββατοκύριακό του με την εμφάνισή του στο «American Idol» το βράδυ της Κυριακής μαζί με μια άλλη τραγουδίστρια σε ρόλο κριτή για μία και μοναδική φορά.

Οι δύο καλλιτέχνες αντικατέστησαν τους κριτές Katy Perry και Lionel Richie, οι οποίοι βρίσκονταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να συμμετάσχουν στη συναυλία για τον εορτασμό της στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ στο Λονδίνο.

Το νέο άλμπουμ «Subtract» κυκλοφόρησε την Παρασκευή 5 Μαΐου, αμέσως μετά τη νίκη του στην πολύκροτη δίκη όπου κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε στοιχεία από το τραγούδι «Let’s Get It On» του Marvin Gaye για δική του επιτυχία «Thinking Out Loud» που κυκλοφόρησε το 2014.

Nothing like rushing out of the house Sunday morning to make it 10 feet from #EdSheeran to celebrate his release of #Subtract in LA 😭🎉 @edsheeran pic.twitter.com/g9ey1PJ0Jw — ☀️🌻 (@musicsinmysoul3) May 8, 2023

Ed Sheeran and I totally had a moment of solid eye contact singing to each other from 20 feet away when he was on top of this damn bus and it was magical 👌🏼 pic.twitter.com/GmGFDzFZQ9 — UNWOMANLY Podcast (@jendanczak) May 8, 2023

.@edsheeran arriving to and leaving the pop up performance in LA this afternoon. #subtract pic.twitter.com/wk4DgYKAwR — San Diego Sheeran ÷ (@SDsheeran) May 7, 2023

bruh i was walking thru nyc and randomly found ed sheeran performing on top of a car wtf? lmao pic.twitter.com/62BlSOMrZo — nxo.eth is king bozo (@NFTnxo) May 5, 2023

AYOOO!! Ed Sheeran beat the case, stood on top of the roof of a car in the middle of NYC, and performed an impromptu concert 🤣🤣 beyond legendary 🫡 pic.twitter.com/wCfgW1YGIL — 5-Guy (@GotIt4sure) May 6, 2023

Ed Sheeran Popup & Impromptu Concert at 105 Wooster Street in SoHo @edsheeran #EdSheeran pic.twitter.com/DP2R2a3AVE — David Zar (@ZarPropertyNY) May 6, 2023