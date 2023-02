Ο Ed Sheeran τραγούδησε σε άρρωστα παιδιά σε Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ

Σε μία συγκινητική κίνηση, ο Ed Sheeran επισκέφθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο το Νοσοκομείο Παίδων Randwick του Σίδνεϊ, φέρνοντας χαρά στα πρόσωπα των παιδιών.

Πριν από τη στάση της περιοδείας του «Mathematics Tour» στο Accor Stadium του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, ο Ed Sheeran βρέθηκε στο νοσοκομείο, όπου έδωσε μία αυθόρμητη παράσταση στους μικρούς ασθενείς.

Η επίσκεψη του Ed Sheeran στο Νοσοκομείο Παίδων Randwick του Σίδνεϊ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη από τα παιδιά, το προσωπικό και τους θαυμαστές του, με τον τραγουδιστή να αφιερώνει χρόνο για να συνομιλήσει με τα παιδιά και να ποζάρει για φωτογραφίες.

Αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές επισκέψεις – έκπληξη που έχει κάνει ο Ed Sheeran κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Αυστραλία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επισκέφθηκε επίσης το Νοσοκομείο Παίδων του Queensland, όπου πέρασε χρόνο με άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μια τυχερή θαυμάστρια, η Keasine Latu, κατάφερε μάλιστα να τραγουδήσει στο πλευρό του Ed Sheeran και να κάνει ένα ντουέτο μαζί του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Today Show» για την επική αυτή ευκαιρία, η Keasine δήλωσε ότι παρά το «άγχος» της, ήταν η «καλύτερη εμπειρία» σε όλη της τη ζωή.

«Με έβαλαν μπροστά, ο εικονολήπτης του είπε ότι μπορούσα να τραγουδήσω και ήταν μπροστά σε όλους, οπότε άρχισα να τραγουδάω», είπε.

«Ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω ζήσει σε ολόκληρη τη ζωή μου, η συνάντηση με τον Ed Sheeran ήταν καταπληκτική», πρόσθεσε.

« Είναι τόσο μεγάλος σούπερ σταρ και είναι καταπληκτικό που συγκίνησε τα παιδιά που έχουν περάσει τόσο πόνο και δυστυχία και έφερε φως στη ζωή τους», τόνισε.

Η συμπάθεια των Αυστραλών για τον Ed Sheeran δεν σταματά εκεί, με πολλούς να εγκωμιάζουν τον αστέρα της pop για την «ταπεινότητά» του, αφού πήρε μία εμπορική πτήση για να ταξιδέψει από την Ballina στο Σίδνεϊ.

Ενώ ο Ed Sheeran θα μπορούσε εύκολα να είχε επιλέξει να πάρει ένα ιδιωτικό τζετ, αντ’ αυτού επέλεξε να περιορίσει στο ελάχιστο το αποτύπωμα άνθρακα και να αποδείξει τη δέσμευσή του σε βιώσιμες πρακτικές.

